Kandidati 'Superstara' očarali prvim nastupima uživo, a show napustili David Amaro i Luka Veljković!

Prvu epizodu uživo 'Superstara' otvorio je sjajan zajednički nastup top 12 kandidata koji su izveli hit Lady Gage 'Edge of Glory'.

Hana Ivković, Anatalia Filimone Kević Zandamela, Mia Ribić, Lana Mandarić, Vanessa Kralj, Andrea Jelonjić, Toni Peruško, Dino Miklaužić, Petar Šegedin, Ivan Vidović, Luka Veljković i David Amaro – jedan od njih postat će novi hrvatski superstar i osvojiti nagradu od 50.000 eura!

Voditeljica 'Superstara' Antonija Blaće pozdravila je publiku u studiju i gledatelje pred malim ekranima te im zaželjela dobrodošlicu u ovaj glazbeni spektakl, a zatim na pozornicu pozvala i članove žirija – Severinu, koja je zasjala u YSL haljini, a nosila je i prsten istog brenda te naušnice Balmain, zatim Tončija Huljića, Niku Turković i Filipa Miletića.

Foto:

''Prije svega, pozdravljam ovu prekrasnu publiku. Mi smo se vezali uz kandidate, izabrali smo naših 12, a sada su oni na redu… Apsolutno sam sretna jer sam opet iznova shvatila da je ovo najljepši posao na svijetu'', Severina je kazala.

''Ja sam jako sretna što sam tu, veselim se vidjeti što su pripremili'', dodala je Nika, kazavši kako misli da su stvarno odabrali one najbolje, a sada će uživati slušajući ih.

''Upravo ćete vi, naši dragi gledatelji, danas odlučiti koji će od dvanaest kandidata proći dalje u drugu emisiju uživo i doći korak bliže nagradi od 50.000 eura i tituli novog hrvatskog superstara'', kazala je Antonija te obavijestila gledatelje kako će za svoje favorite moći glasati pozivom i SMS porukom, a glasanje će započeti tek nakon što posljednji kandidat izvede svoju pjesmu.

Prvi na redu bio je spreman Švicarac Luka Veljković koji je svojim glasom, karizmom, ali i humorom žiri oduševio od audicija. Luka je izveo pjesmu Dine Merlina 'Hotel Nacional' te rasplesao cijeli studio.

Foto:

''Uzbuđen sam, prepun adrenalina, jedva sam čekao da dođem na ovaj stage'', kazao je uz osmijeh.

''Kakvo je ovo bilo otvaranje! Nisam ništa manje ni očekivala! Ja sam malo pod dojmom'', Nika je kazala.

''Morat ćemo zamoliti produkciju da donesu leda, da ohlade taj stage! Imaš u sebi to nešto i to publika zna prepoznati! Ali nemoj mi se uobraziti, gledam te'', Filip je dodao.

''Negdje u recallu sam shvatio da si ti idealan kandidat za pobjednika. Toliko dobro barataš vokalom, toliko živiš ovaj život'', Tonči je bez dlake na jeziku kazao.

''Prezadovoljan sam komentarima, skoro sam se opet rasplakao na televiziji'', dodao je Luka.

Nakon njega svoj red je već čekala megatalentirana Mia Ribić, peterostruka hrvatska prvakinja u motocrossu. Izvela je hit Naughty Boy ft. Beyoncé, Arrow Benjamin - Runnin' (Lose It All).

Foto:

''Napredovala si iz emisije u emisiju. Sad je iza vas živa muzika, na to se nije bilo lako naviknuti. Ti si to dobro odradila, možeš biti ponosna na sebe'', Tonči je rekao.

Severina je kazala Miji kako su čuli da je danas imala zdravstvenih problema i pohvalila ju kako je izgurala svoj nastup: ''Ti si meni jedan od najomiljenijih likova ovdje. Prava djevojka iz susjedstva koja može raditi više stvari odjednom perfektno, da je u svemu dobra''.

''Rekla sam, ovaj nastup ću odraditi kao da mi je zadnji u životu'', Mia je poručila i zaradila veliki aplauz.

Treći je na redu bio David Amaro iz Slovenije, vrhunski vokalist, čiji je nastup na audiciji žiri ocijenio najpotpunijim koji su dotad čuli. On je odlučio izvesti novi duet Marije Šerifović i Matije Cveka 'Pola sunca'.

Foto:

''Poslije ovog nastupa, mislim da imaš poziv Marije Šerifović. Jako lijepo! Otvori još malo više emocije, ima toliko toga u tebi, odličan si bio'', Filip je komentirao, a Nika je dodala da je iznio pjesmu kao da je njegova.

''Po meni je ovo bolje nego original i kompaktnije'', Severina je dodala, ''Odličan vokal, savršeno barataš njime, nemam ti što reći. Oduševljena sam''.

''Imam samo jednu riječ – top! Ako ima Boga i pravde, vidimo se u finalu'', Tonči je nastavio s velikim komplimentima.

Anatalia Filimone Kević Zandamela stigla je na pozornicu i otpjevala megahit Alicije Keys 'Girl on Fire'.

Foto:

''Obećaj mi kad drugi put staneš da ovu pozornicu, da nikad nećeš reći da su drugi bolji od tebe! Ti si posebna! Došla si ovdje kao neka posebna duša! Vjeruj u sebe jer ja vjerujem u tebe od prvog dana!'' Severina joj je dala podršku.

''Ovo je bio tvoj najbolji nastup dosad, uvjerljiva si. Pokazala si tu neku dozu samouvjerenosti'', Nika je dodala.

''Mene se bojiš? Ja sam tvoj najveći fan. Nemoj nijednog trenutka sumnjati u sebe'', pridodao je svoje komplimente i Tonči, a Anatalia nije mogla sakriti sreću.

Roker Toni Peruško iz Labina jedva je dočekao otpjevati svoju prvu pjesmu na pozornici, a odabrao je 'Travellin' Band' grupe Creedence Clearwater Revival i zapalio pozornicu, ali i publiku.

Foto:

''Hvala ti što si u ovom showu'', rekao je Tonči, ''Kako se opredijeliti za nekoga? Ja ne znam kako će ta publika večeras''.

''Zovi me na prvi nastup'', poručio mu je Filip, a složila se i Severina.

Najmlađa kandidatkinja u top 12 je 17-godišnja Hana Ivković koja se ne bi nalazila na tom mjestu da je bez njezina znanja u show nisu prijavile prijateljice, a ostalo je povijest! Mlada Hana odlučila se na emotivnu izvedbu pjesme 'Hurt' Christine Aguilere.

Foto:

Filip joj je rekao da se vidjelo da se borila s tremom, no da je bila fenomenalna.

''Presretna sam s tobom. Ovo otpjevati sa 17 godina, to ne može bilo tko'', Severina ju je pohvalila.

''Ti si osobno moje najveće iznenađenje. Moj prvi 'najež' večeras'', Nika je dodala.

Nasmijanoj Andrei Jelonjić Tonči je na audiciji rekao da ima sve što je potrebno da bude superstar, a ona je sve njihove pohvale opravdala i u recallu te prošla među one najbolje! Za svoje predstavljanje u prvoj emisiji uživo odabrala je pjesmu Parnog valjka 'Molitva'.

Foto:

''Probala sam uživati u ovom trenutku, tu sam, dala sam sve od sebe'', poručila je.

''Malo te zbunila silina orkestra. Problem je bio malo u kontroli glasa, ali ti imaš taj osmijeh koji sve popravlja'', Tonči joj je poručio.

''Za mene si ti pobjednica… Nisi imala nijedne sekunde nijedne dvojbe, sve ti je teklo. Ti možeš sve. Imaš odličan stav, super pjevaš'', Severina je dodala.

Zadranin Ivan Vidović, umjetničkog imena Eyevan, bio je idući, a predstavio se pjesmom Deana Lewisa 'Be Alright'.

Foto:

''Ivane, ti si naš dragulj! Poseban… Pjevaš fantastično, imaš svoj svijet – to je ono što se traži. Točan si, glas ti je produciran'', Severina je samo nizala lijepe riječi, a Nika se složila i dodala kako je Ivanov glas autentičan i uvijek donese nešto novo.

Tonči je rekao da o njemu razmišlja kao o profesionalcu te da mu sjajno leže engleske pjesme, no volio bi čuti i nešto na hrvatskom.

''Obećajem da ću napisati pjesmu na hrvatskom i pokazati što znam'', rekao je Ivan.

Korčulanski slavuj, 18-godišnji Petar Šegedin već je bio spreman za svoj prvi live, a odlučio se na 'Kuću punu naroda' Zdravka Čolića.

Foto:

''Sunce moje! Jesi li spreman biti bez svoje Korčule?'' pitala je Severina Petra koji bi se želio preseliti u Zagreb i pohađati muzičku akademiju.

''Mogu ti predvidjeti jednu sjajnu budućnost. Mislim da će Korčula morati bez tebe, ali bit ćeš joj najsjajniji ponos'', nastavila je Severina.

''Ti si stvoren da spajaš ljude, što srcem, što muzikom. Ti si na pravom mjestu i to iz dana u dan dokazuješ'', Filip se nadovezao.

''Što radiš iduće godine krajem 6. mjeseca? Ti si na Melodijama Jadrana'', Tonči mu je poručio.

''Imam osjećaj da razumiješ život na način na koji ja nikad neću moći razumjeti i to uvijek doneseš svojom glazbom'', Nika mu je poručila, ''Ti si takva duša, naučio si nas jako puno toga''.

Talentirani Dino Miklaužić iz Huma na Sutli bio je na redu za svoj nastup, a izveo je energičnu 'Are You Gonna Be My Girl' grupe Jet.

Foto:

''Konstantan od početka, za nekog tko ima 18 godina. Navijam za tebe'', Filip je rekao.

''Ti si rođen za binu, za stage!'', Tonči je rekao kratko i jasno.

''Od početka si moj najveći favorit'', Severina je poručila.

"Ovo je meni bio jako dobar izbor. Obožavam ovu stvar. Meni je ovo bilo jako konkretno", komentirala je Nika.

Vanessa Kralj u Superstar je stigla iz Austrije, a najveća podrška joj je njezina baka. Vrlo hrabro, Vanessa se odlučila na izvedbu Severinina hita 'Kao'.

Foto:

''Super za izbor pjesme'', šalila se Severina te ju od srca pohvalila.

Nika joj je poručila kako zna da joj sigurno nije bilo lako jer je muči grlobolja i viroza, no da ne treba brinuti: ''Mogla si se osloniti na sebe i jesi, jer si jako dobra u tome što radiš''

''Ti si produkcijski paket. Tvoj glavni adut treba biti ta sofisticiranost'', Filip je dodao.

Posljednja je na redu bila Lana Mandarić koja je svojom interpretacijom i glasom oduševila na prvu i plasirala se u top 12. Za prvi live odabrala je pjesmu Faouzije 'You Don't Even Know Me'.

Foto:

''Ostala sam bez teksta. Pjevaš u pjesmi da te nitko ne zna, ali mislim da će te ljudi nakon ovoga upoznati. Bila si fantastična večeras, nikad bolja. Ja ne znam kako će ljudi večeras odabrati'', poručila je Severina.

''Tvoja boja je prepoznatljiva, to je ozbiljni talent. Kad dodamo sofisticiranost i eleganciju, pohvala za scenski nastup. Ovo je kompletna slika, bravo!'' dodao je Filip.

''Meni je ovo bio potencijalno najbolji nastup u cijeloj ovoj emisiji općenito'', Nika je otkrila.

Antonija Blaće u tom je trenutku otvorila glasanje i pozvala gledatelje da pozivom ili SMS porukom podrže svoje favorite jer samo ih deset prolazi u drugu emisiju uživo!

Foto:

Uz gromoglasno bodrenje publike u studiju nakon završetka glasanja, Antonija je bila spremna obznaniti tko prolazi dalje, a tko ispada, no žiri je želio podijeliti s njima još svojih dojmova.

''Vjerujte mi, ja sam više nervozan od vas… Bez obzira tko ispada večeras, dugo sam u ovim showovima… Svjedok sam da su ljudi koji čak nisu ni došli do finala napravili zavidne karijere… Ljudi, vi ste primijećeni. Vi ste ostavili trag!'', Tonči im je poručio.

''Jedan pljesak, imamo najbolje kandidate'', Severina im je poručila kako će biti jako teško danas odlučiti.

Foto:

Krenulo je proglašenje… Nakon trenutaka napetosti, Antonija je obznanila da show, odlukom gledatelja, napuštaju David Amaro i Luka Veljković.

''Bit će tu puno prilika, nije ovo zadnje od mene, ovo je tek početak'', Luka je komentirao.

''Malo sam razočaran, htio sam proći. Ali cilj je da upoznam publiku, malo šire od Slovenije. Idemo dalje'', zaključio je i David.

Već iduće subote od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je druga emisija uživo glazbenog spektakla 'Superstar' u kojoj će nastupiti najboljih 10 kandidata.