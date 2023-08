Kao u dobra stara vremena: Natovarili Stojadina i uputili se na Jadran. Pa pomalo, kad stignu...

Čitatelj Regionalnog portala Bjelovar.live, poslao je fotografiju koju je snimio na autoputu za Jadran.

Automobil Zastava 101 poznatiji kao Stojadin, koprivničkih registracija kretao se ispred njega. I to prekrcan stvarima. Mlađim generacijama je to sigurno potpuno nezamisliv prizor, ali starijima je to bila uobičajena scena 80-ih godina kada se iz gotovo svih zemalja bivše Jugoslavije, ali i okruženja putovalo na Jadran.

"Mi smo uvijek vozili i bačvicu s 50 l vina. Pa se trndrkaj 8 sati do Zadra. Današnji Česi nam nisu ni blizu kak’ smo bili natrpani", bio je jedan od komentara.

"Ovi su možda 80-ih krenuli kući. Još malo i tu su. Do 2030. su u Koprivnici" našalio se drugi komentator.

Inače, zahvaljujući Auto magazinu iz 1972. godine možemo saznati koliko je tada koštao Stojadin. Traženi iznos bio je 2084 USD,, piše Bjelovar.live što bi preračunato u današnje vrijednosti iznosi nešto više od 11 tisuća eura, prenosi na Facebooku “Oficijalna stranica Zastava 101 foruma”.

Posljednji primjerak Zastave 101 proizveden prije 15. godina, točnije 21. studenog 2008. godine.

