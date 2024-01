Snijeg je stvorio probleme u glavnom gradu nakon što je od jutra neprestano pada. Kako doznajemo, osmero ljudi je završilo na hitnoj zbog lomova i ozljeda, a hitni prijemi su navodno pretrpani.

Stanje na cestama također nije ništa bolje. Tijekom dana je u gradu zabilježeno više prometnih nesreća. Čitatelji su nam poslali fotografiju automobila koji je sletio s ceste na Miroševcu. Kod Podsuseda se ogromno stablo srušilo na cestu, a na relaciji Marija Bistrica-Zagreb više je vozila zapelo u snijegu, a neki su sletjeli s ceste.

Zagrebački su vatrogasci od jutros imali 35 intervencija, i to zbog 34 srušena stabla i jedne grane, a intervenirali su i zbog požara kombija, potvrdio nam je to zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Zbog velikog broja vozila koja su zbog snijega krenuli na Sljeme i ometaju rad zimske službe, privremeno se zatvara Sljemenska cesta. Iz Grada pak javljaju da žičara radi normalno, dok ZET ističe da su zbog jakih udara vjetra mogući prekidi u radu žičare Sljeme.

Iz parka Maksimir su zamolili posjetitelje da zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odgode svoj dolazak. " Opasnost je od lomova grana pod teškim snijegom. Čuvari prirode su prošli cijelim parkom i dosta grana puca", objavili su na svojoj Facebook stranici.

Grad Zagreb ističe da je zimska služba u pripravnosti od sinoć od 22 sata te da je od jutra na tereni svih 240 ekipa zbog snijega. Trenutno sve tramvajske linije voze normalno, a u prekidu je desetak autobusnih linija.

Autobusne linije u prekidu:

104 (Jandrićeva - Dom umirovljenika)

125 (Črnomerec - Gornje Vrapče)

128 (Črnomerec - Lukšići)

130 (Črnomerec - Borčec)

137 (Črnomerec - Perjavica - Borčec)

139 (Reljkovićeva - Jelenovac - Reljkovićeva)

140 (Mihaljevac - Sljeme)

148 (Reljkovićeva - Hercegovačka - Bosanska - Reljkovićeva)

Autobusne linije koje prometuju skraćenim trasama:

123 (Črnomerec - Podsused-centar - Podsusedsko dolje) vozi skraćeno do Podsused centra

149 (Kuniščak - Vrhovec) prometuje skraćeno do starog okretišta

262 (Dubec - Sesvete - Planina Donja) skraćena do Kučilovine 38

"Tramvajske linije 7 i 12 od 12.30 sati prometuju kroz spremište Dubrava zbog blokirane skretnice na okretištu.

Zbog prometne nesreće u Kustošijanskoj ulici, linije 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) i 135 (Črnomerec - Graberje) privremeno su u prekidu", stoji na stranicama ZET-a.

Zbog otežanih vremenskih uvjeta kasnili su brojni letovi u zagrebačkoj Zračnoj luci Franjo Tuđman. Pojavile su se i glasine da je aerodrom zatvoren za promet te da su strojevi za odmrzavanje u kvaru, no osoblje je to demantiralo.

"Zračna luka Franjo Tuđman otvorena je za promet i sve se odvija normalno. Kašnjenja su uobičajena za ovakve vremenske uvjete. Snijeg se uredno čisti s piste, a strojevi za odmrzavanje funkcioniranju”, poručili su za Zagreb info.

A dok snijeg stvara glavobolje u pojedinim dijelovima grada, ima i onih koji su se razveselili pahuljama. Studenti iz studentskog doma "Stjepan Radić" na Savi organiziraju međusobno grudanje popodne. Neki nisu gubili vrijeme pa su odmah izašli iz svojih soba i uhvatili se u koštac sa snijegom.

A iako na zagrebačkoj tržnici Dolac nema žive duše, netko ni tamo nije mogao reći ne snježnim radostima pa je na jednom od štandova osvanuo snjegović s pravom zimskom opremom - kapom i šalom.

