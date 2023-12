Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto tvrdi da joj je prijetio Vladimir Šeks i da zato podnosi DORH-u kaznenu prijavu protiv njega. Šeks je trenutno pročelnik Savjetodavnog vijeća HDZ-a.

Šefica stranke "Odlučnost i pravednost" u prijavi navodi da joj je Šeks jučer tijekom poslijepodnevnih sati prišao u zagrebačkom restoranu Purger, unio joj se u facu, vrijeđao je i prijetio joj.

"Uz osobne uvrede, rekao mi je da je on 'mnoge osobno ušutkao i ubio'. Na moje pitanje je li se time hvali, odgovorio je da je 'ponosan na njih'. Na moje izjave da je razgovor završen jer me napastuje i prijeti mi, on je nastavio s prijetnjama sve dok ga saborski zastupnik Josip Šarić nije odveo iz restorana.

"Osobno nemam nikakvog straha, ali vas upozoravam da ste dužni postupiti protiv nasilja i prijetnji vladajućih moćnika jer Vladimir Šeks je savjetnik predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića, dakle osoba u najužem krugu političke moći te se njegove prijetnje moraju ozbiljno uzimati u obzir. Potpuno je jasno da moja borba za pravednu, uređenu i europsku Hrvatsku nailazi na strah struktura kojima pripada Vladimir Šeks, što potvrđuje i opisana agresivnost te konkretne prijetnje nasiljem, a koju tijela državne vlasti moraju spriječiti", napisala je Vidović Krišto u kaznenoj prijavi DORH-u.

Šarić, kojeg Vidović Krišto spominje kao svjedoka događaja, HDZ-ov je zastupnik i pomoćnik glavnog tajnika stranke.

Svoju prijavu DORH-u objavila je na svom Facebooku:

