Kasni isporuka Bradleya u Hrvatsku. Zbog problema oko dogovora, čekat ćemo mjesecima

Ove godine neće početi isporuka oklopnih vozila Bradley Hrvatskoj kako je bilo planirano, jer američka vojska i tvrtka BAE Systems, proizvođač Bradleyja, još nisu postigli dogovor o cijeni njihove modernizacije, piše u utorak Jutarnji list.

Isporuka vozila u tvornicu "Đuro Đaković" u Slavonskom Brodu, gdje je trebala krenuti njihova modernizacija, trebala je početi potkraj ove godine.

Prema ugovoru između Hrvatske i SAD-a, Hrvatskoj je namijenjeno 89 vozila Bradley. Od toga će 62 biti modernizirana, pet vozila bit će za obuku, a 22 za rezervne dijelove. Ukupna je vrijednost 196,4 milijuna dolara, od čega američka donacija iznosi 51,1 milijun dolara, a Hrvatska plaća preostalih 145,3 milijuna dolara.

Stručnjaci Hrvatske vojske odabrali su vozila i ona su već u hrvatskom vlasništvu, no prije transporta u Hrvatsku potrebno je s proizvođačima dogovoriti cijenu opreme i modernizacije. Prema pravilima američke vlade, to u ime Hrvatske obavlja američka vojska, a hrvatska Vlada i Ministarstvo obrane na to nemaju nikakvog utjecaja.

Jutarnji list doznaje da je dogovor postignut s proizvođačima naoružanja, komunikacijske i druge opreme, ali ne i s proizvođačem samog vozila. BAE Systems želi postići cijenu u skladu s onom koja je dogovorena za ukrajinsko tržište, a koja je viša od one predviđene za Hrvatsku, dok američka vojska želi što nižu cijenu modernizacije.

Zasad nema informacija kada bi razgovori mogli završiti, iako sugovornici uvjeravaju da se bliže kraju.

S obzirom na ovakav tijek događaja, dolazak vozila u Hrvatsku će kasniti nekoliko mjeseci te se očekuju u prvom kvartalu sljedeće godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi veliki posao koji se dogovara sa Sjedinjenim Američkim Državama realizacija je paketa vojne pomoći od 140 milijuna dolara koji je SAD nedavno odobrio Hrvatskoj. Najveći dio tog paketa, u iznosu od 100 milijuna dolara, Hrvatska bi potrošila na nabavu helikoptera Black Hawk, a preostali bi dio bio namijenjen za nabavu naoružanja za helikoptere, spominju se rakete Javelin, dodatno opremanje Bradleyja te za određene sustave protiv dronova, piše novinar Jutarnjeg lista Krešimir Žabec.