Kiša, pljuskovi s grmljavinom, ali i jak vjetar prijete obali. Upaljeni meteoalarmi

Za dubrovačko područje te Velebitski kanal Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je narančasti meteoalarm i to za jug države zbog ponegdje obilne kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom.

Ističu da je moguće poplavljivanje imovine i prometne mreže, a i jača grmljavinska nevremena mogu prouzročiti veliku štetu.

S druge strane, području Velebitskog kanala prijeti jaka, mjestimice vrlo jaka bura gdje su najjači udari mogući i do 110 km/h.

Naposljetku, žuti meteoalarm upaljen je za kninsku i splitsku regiju zbog moguće obilne kiše dok na oprezu trebaju biti Riječani, stanovnici Zapadne obale Istre, Kvarnera i Kvarnerića, Sjeverne, Srednje i Južne Dalmacije.

Inače, u četvrtak se na jugu očekuje pretežno oblačno s kišom, mjestimice i obilnijom, te s pljuskovima i grmljavinom, lokalno i izraženijim. Drugdje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a poneki je pljusak ili malo kiše moguće u Istri te na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima, na jugu uglavnom u prvom dijelu dana jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 21 °C. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 °C, na sjevernom i na dijelu srednjeg Jadrana do 27 °C.