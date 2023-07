Nogometaši Dinama po osmi put su osvojili trofej hrvatskog Superkupa, aktualni prvak svladao je na domaćem terenu pobjednika Kupa Hajduk s 1-0 (0-0).

Kako je za Danas.hr rekao HNS-ov voditelj odjela za sigurnost Jurica Jurjević utakmica na kojoj je bilo 17.700 gledatelja, od kojih je 2500 gostujućih navijača, iz sigurnosnog aspekta prošla je i više nego zadovoljavajuće.

"Gostujući navijači su cijelo popodne pristizali iz pravca Dalmacije, svjesni ste i sami da je danas udarni vikend s obzirom na sezonu i na intenzitet prometa ali zbog nove regulacije i novog načina preprate gostujućih navijača do stadiona nisu zabilježene veće gužve na Lučkom, zbog tog razloga, više je zbog cestarina i sustava naplate. To je prošlo sve u redu, svi su na vrijeme došli u krug stadiona, kako gostujući tako i domaći navijači", kazao je Jurjević.

Dodao je kako je utakmica prošla u "standardnom navijačkom folkloru i sada slijedi razilazak navijača i preprata gostujućih do autoputa i dalje prem jugu".

Kako nam je Jurjević kazao netom poslije završetka utakmice nije bilo posebnih incidenata za izdvojiti.

"MUP je komunicirao da je bilo nešto privedenih gledatelja ili navijača i s jedne i s druge strane, ali to je možemo reći standardna priča i ne radi se o nekakvoj velikoj brojci, uglavnom to bude ili pretjerana konzumacija alkohola ili neko ne dozvoljeno sredstvo, ali ništa što bi mogli izdvojiti kao poseban sigurnosni problem", kazao nam je.

Svjedoci smo kako je kod navijača i s jedne i s druge strane bilo ne primjerenog skandiranja u određenim trenutcima utakmice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neprimjerenog skandiranja je bilo i s jedne i s druge strane, to će ići posebno izvješće i to će biti sankcionirano novčanom ili nekom drugom kaznom koju odredi disciplinski sudac. To je nešto što nam se ponavlja već godinama iz sezone u sezonu iz utakmice u utakmicu. To se događa i na utakmicama reprezentacije, nažalost i morat ćemo i kao Savez i kao društvo u cjelini raditi na suzbijanju takvih ponašanja", zaključuje Jurjević.

POGLEDAJTE VIDEO: Godinama je čuvao ministre i premijere, a za Danas je prokomentirao prijetnje: 'Bezuk je sve promijenio'