Državni inspektorat oglasio se priopćenjem nakon porasta slučajeva u kojima se sumnja na trovanja gaziranim pićima. Obavijestili su da se zbog sumnje na trovanje gaziranim pićima iz prodaje povlači serija proizvoda Romerquelle Blueberry Pomegranate 300ml, Coca cola Original taste 500ml, Coca cola 2L Original taste i Zero.

Fortenova grupa samoinicijativno je odlučila povući sva pića Coca-Colinog asortimana:

"S osnovnim ciljem zaštite zdravlja naših kupaca i svih ostalih dionika te odgovornog pristupa ukupnom poslovanju, članice Fortenova grupe – Konzum, Velpro, Tisak i Roto Dinamic, samoinicijativno i preventivno iz svoje maloprodajne i veleprodajne mreže povlače sva bezalkoholna pića proizvođača Coca-Cola.

Ta privremena odluka Fortenova grupe vrijedit će sve dok od relevantnih institucija i proizvođača ne dobijemo službene informacije o sigurnosti proizvoda i upute o postupanju", priopćili su.

Oglasili su se iz Coca-Cole. Kažu da interna analiza nije pokazala nepravilnosti, ali i da su donijeli odluku o privremenom povlačenju.

"Slijedom nedavnih događanja poduzimamo korake kako bismo zaštitili javno zdravlje.

Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024.

Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.).

Nastavljamo surađivati s nadležnim tijelima i poduzimamo konkretne aktivnosti kako bismo zaštitili naše potrošače.

Ukoliko imate proizvod s navedenim datumima proizvodnje ljubazno vas molimo da kontaktirate naš Centar za potrošače putem e-mail adrese info.hr@cchellenic.com ili pozivom na 0800 0455", priopćili su.

