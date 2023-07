Krajem srpnja stiže dodatak za oko 50 tisuća umirovljenika: Dobit će od 60 do 160 eura

Malo manje od 50 tisuća umirovljenika kojima se, osim mirovine u Hrvatskoj, isplaćuje i ona iz inozemstva, dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 60 do 160 eura, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, priopćio je u utorak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Iz Državnog proračuna osigurano je 4, 6 milijuna eura za 49 241 korisnika kojima se, uz mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj, isplaćuje i mirovina iz inozemstva ili imaju navršenih razdoblja osiguranja u inozemstvu.

Isplata jednokratnog novčanog primanja počinje u petak, 21.srpnja, u skladu s odlukom Vlade iz ožujka ove godine.

Najveći iznos, 160 eura, dobit će umirovljenici koji primaju mirovine do 260 eura. Umirovljenici s mirovinama između 261 i 330 eura dobit će 120 eura. Na pomoć od 80 eura mogu računati korisnici s mirovinama od 331 do 470 eura, dok će onima s mirovinom od 471 do 610 eura biti isplaćeno 60 eura.

Do sada je, kroz stavku jednokratnog novčanog primanja, korisnicima mirovina ukupno isplaćeno oko 303,5 milijuna eura.

