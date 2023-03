Krenuo je upis državnih obveznica. Većini vas ne pada na pamet ulagati

I krenulo je. Građani od danas mogu uzeti državne obveznice i krenuti ulagati.

Državna obveznica sa zajamčenom kamatom od 3,25 posto prema riječima ministra financija Marka Primorca - najsigurnije je ulaganje s takvim povratom.

Neki političari iskazali su svoje mišljenje o tome hoće li ih uzeti. Primorac, Filipović, Plenković to su i potvrdili, Tomašević još razmišlja.

"Konzultirat ću se sa suprugom, razmislit ćemo. Zajedno donosimo odluke oko tih financijskih investicija. Imate moju imovinsku karticu, vidite koliko keša imam, nije to baš nešto u odnosu na druge, ali ja kao gradonačelnik smatram da državne obveznice jesu sigurno ulaganje", tvrdi gradonačelnik.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković s druge strane ne mijenja svoju odluku.

"To je dobra stvar, mislim to je prilika za građane da upišu te obveznice, može se zaraditi, ali ja odluku nisam promijenio. Dodatno sam se konzultirao sa suprugom i naša konačna odluka je da neću u to uložiti, glasovali smo doma, to je osobna stvar moje obitelji", poručio je Butković.

Zato smo odlučili pitati i Vas, čitatelje našeg portala - hoćete li po uzoru na sve njih uzeti državne obveznice?

Građani su ipak drukčijeg razmišljanja od političara pa stoga 68 posto ne pada na pamet ulagati. Svaki peti ispitanik, točnije 20 posto odgovara s "Da, apsolutno."

Ipak, ima onih koji još uvijek nisu najsigurniji što su uopće državne obveznice pa je njih 12 posto odgovorilo s "Ne razumijem se u državne obveznice."

