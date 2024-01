Kako su i najavili, roditelji pretučenih maloljetnika u Vukovaru danas su prosvjedovali. Na skupu je bilo stotinjak ljudi, poslali su poruke 'stop nasilju'.

"Želimo da su sva naša djeca sigurna. Međusobno se ne moramo voljeti i pozdravljati, ali moramo znati da smo sigurni na ulicama grada, naša djeca moraju biti siguran. Od huligana i nasilja moraju biti sigurni građani bez obzira na godine. Prošlu smo subotu oko 22:30 sata svjedočili divljačkom napadu huligana u kojem su pretučena naša djeca do neprepoznatljivosti - na mostu usred našeg grada. Skupinu 15-godišnjaka presrela je skupina huligana koji se skrivaju iz nasilja, naša djeca su pretučena, cipelarili su ih po podu. Jedan od dječaka ima frakturu lubanje i lica, drugi frakturu orbite s krvarenjem unutar glave i oka, hematom ispod oka, treći ima natučene zube i vilicu te hematome po tijelu, četvrtog su pokušali baciti u Vuku, peti ima polomljeno rebro, a drugo mu je napuklo. I oni lakše ozlijeđeni, su ozlijeđeni, završeni su u bolnici. Te večeri nisu istukli djecu, nego i nas roditelje, istukli su Vukovar, te večeri pale su sve maske. Pravi navijač djetetu neće nanijeti teške ozljede, on će se ograditi od nasilnika i spriječiti nasilje prema slabijem", čulo se na prosvjedu.

Podsjetimo, u subotu uvečer maloljetnike je napala skupina muškaraca, a prema riječima roditelja, isprovociralo ih je to što djeca govore i na ekavici.

Dječacima su nanijeli i teške tjelesne ozljedne te su ih zaprimili u bolnicu. Policija je do sad uhitila pet napadača, kojima je određen istražni zatvor. Neki od njih navodno su sudjelovali u neredima u Grčkoj.

Na prosvjedu je bio i gradonačelnik Vukovar Ivan Penava, nije govorio, a na prosvjedu se držao "po strance".

Jedan od roditelja pretučenih dječaka posebno je bio emotivan. "Ovo nije politički skup, nego jauk roditelja ovoga grada. Ovome treba stati na kraj", rekao je i dodao da je ovo apel prije svega prema sudstvu jer nasilnici su, kaže, ponavljači kaznenih djela. "Ti ljudi šetaju gradom, sudske presude su toliko smiješne - da vam netko napada djecu pa opet šeta gradom, da toliko ima kaznenih djela da se ne može pročitati. Ovo je jauk svih nas roditelja, Grada Vukovara! Imajte poštovanja prema nama i Vukovarcima, nemojte politiku uvlačiti u ovo", rekao je.

Dodao je da je Vukovar "grad dobrih ljudi", a na pitanje kako su njegova djeca, kaže da još proživljavaju napad. "Moji ne spavaju, hodaju po kući, otimaju se, bore se, tek pred zoru zaspivaju. Teška je trauma, moramo se s time nositi", rekao je ovaj roditelj.

Potvrdio je da su sva djeca puštena iz bolnice.

Osvrnuo se i na političko ozračje u gradu pa izjavio: "Politički narativ u gradu treba zaćutjeti i da počne normalno komunicirati i s medijima i građanima Vukovara. Mi u 2024. imamo problem kako se tko izražava! Da netko dođe iz dubine Hrvatske i progovori reč na ekavici.... Mi kao društvo imamo problem - (zar op.a) se u našoj državi samo se ijekavica govori? Neka akademici ustanu i kažu koji su dijalekti hrvatskog jezika. Zar smo toliko dugo u ratu? Meni su uzeli djetinjstvo kad sam imao osam godina, koga trebam kriviti? Rat je došao i u moje mjesto, ja sam rođen u ovom gradu i ovdje sam služio vojsku. Ljudi, ja nemam drugi grad! Dajte mi drugi grad, ja ću otići tamo da živim! Nemojte mi djecu dirati samo toliko tražim!" rekao je otac pretučenih dječaka na rubu suza.

I jučer su za RTL Danas progovorili roditelji maloljetnika koje je pretukla skupina Bad Blue Boysa. Dio njih je razočaran reakcijom institucija, no u jednom su složni - sramota je da su njihova djeca postala žrtve u svome gradu, a psihičke posljedice svima će ostati kao podsjetnik duže nego one fizičke.

"Sin je sada dobro, koliko može biti nakon batina, fraktura, padanja u nesvijest. On pokušava isprocesuirati što se dogodilo, zašto se to dogodilo. Pokušaj bacanja u Vuku ga je najviše potresao, a i nas roditelje. Prestrašno je kad vam dijete kaže 'mislio sam da će me ubiti'", rekao nam je otac jednog od najteže ozlijeđenih mladića koji je pretučen prošlog vikenda.

On, kao i majka drugog ozlijeđenog maloljetnika, smatra da je okidač bila ekavica, iako vjeruje da je povod cijelo vrijeme u društvu, odnosno da je za napad kriv i narativ koji se koristi u gradu.

"Cijelo vrijeme se pokušava zatrovati društvo da postoje neke razlike koje se ne mogu premostiti. No, mi smo dokaz da u ovom gradu žive dobri ljudi, da ne gledaju niti način izražaja, ni političko opredjeljenje, ni vjeru. Djeca su nam stradala zbog narativa koji ovaj grad i cijela država podržava", naveo je ogorčeni otac.

Okidač je ekavica i to je jedina istina - smatra majka jednog maloljetnika. Iako fizički nije teže ozlijeđen, psihičke posljedice napada izašle su na površinu tek nekoliko dana kasnije. Ističe da dječaci nisu poznavali napadače te da su bili i brojčano i fizički nadjačani te kobne večeri.Od institucija traže da shvate ozbiljnost problema te da se postrože kazne. Ali i da zaštite njih i njihovu djecu od huliganizma i pripadnika BBB-a.

"Nisu se mogli ni braniti. A grad i institucije su oklijevale s reakcijom jer se u ovom gradu naučilo - malo su se potukli Srbi i Hrvati, tko više na to reagira. Ali ovaj put se dogodilo nešto drugo, napadnuta su djeca koja žive zajedno. Čula se ekavica i došlo je do čega je došlo", rekla je ogorčena majka.

