Novu perspektivu potresnih ubojstava Pukanića i Franjića Andrija Jarak obrađuje i u podcastu 'Dosje Jarak', u kojem sa sugovornicima baca novo svijetlo na događaje koji su prije petnaest godina šokirali cijelu Hrvatsku. Nakon što je u prvoj epizodi podcasta razgovarao s odvjetnikom Antom Nobilom, u drugu epizodu Andriji Jarku stiže nekadašnji šef Odjela općeg kriminaliteta PU Zagrebačke i bivši čelnik GNK Dinamo

U trenutku ubojstva pokojni novinar, urednik i vlasnik Nacionala nije imao policijsku zaštitu unatoč tome što je bilo poprilično jasno da je ugrožena osoba. Policijska zaštita mu je ukinuta, a upravo je o tome Andrija Jarak razgovarao sa svojim gostom u podcastu 'Dosjea Jarak'. Tko je odlučio da mu se ukine policijska zaštita? Bi li se ubojstvo dogodilo da ga je čuvala policija? Dio razgovora prenosimo u nastavku.

Andrija Jarak: Dakle, Pukanić je imao zaštitu pa smo ukinuta zaštita, pa je bilo objašnjenje službeno u dogovoru s njim. Dakle, ima li dogovora s njim, odnosno s osobom koju štitiš ili tko to uopće u policiji određuje, dokad, kako, koji obim? Kako to ide?

Krešimir Antolić: Ja mogu reći na svom primjeru. Dvadeset mjeseci sam imao policijsku zaštitu i kad su me smatram li da da trebam policijsku zaštitu, ja sam rekao: 'Smatrate li vi da trebam policijsku zaštitu?'. Ja građanin nemam ni deset posto informacija koje ima policija. Policija je ta koja treba reći treba li nekome policijska zaštita, u kojem opsegu i kada ona treba prestati. Recimo, na mom primjeru, meni je prestala policijska zaštita. Ja ne znam tko je počinitelj paleža automobila zbog kojih mi je policijska zaštita određena niti koji je motiv za to. Ali, to su jedan dan došli i rekli tako. Evocirajući uspomene na temu razgovora, sjećam se da je tadašnji ministar Karamarko rekao da je Pukanić rekao da mu ne treba zaštita, a onda kasnije neki bliski suradnici Pukaniću, rekli su da to nije istina, nego da je policija bila ta koja je rekla da da mu više policijska zaštita ne treba. U svakom slučaju, ja smatram da nije dobro da je krajnja odluka na onome koji je eventualno predmet zaštite. Mislim da sigurnosna služba treba biti takva koja će reći 'ne, ne vi trebate i dalje imati zaštitu jer mi smatramo da ste ugroženi'.

Andrija Jarak: Po iskustvu, bi li Pukanić preživio, odnosno bi li se spriječio atentat da je imao policijsku zaštitu?

Krešimir Antolić: Ja mislim da bi jer oni koji su organizirali atentat sigurno ne bi bili toliko suludi i iracionalni da idu u napasti policijske službenike koji čuvaju Pukanića.

Andrija Jarak: Ne bi to radili.

Krešimir Antolić: Ja mislim da ne. Tu je onda prevelika hajka koja se diže i ipak policija predstavlja državu. To je onda napad na državu iako ni ovo nije daleko od toga.

Andrija Jarak: Jesu li oni dovoljno beskrupulozni da ih ne bi taj atak na državu spriječio u tome?

Krešimir Antolić: Pa ja mislim da bi, da bi čekali. Ja mislim, kao što su i čekali i na kraju krajeva… jer nije lako živjeti pod policijskom zaštitom. To je 24 sata 'Big Brothera i da je čovjek najnormalniji i najdosadniji na svijetu, ona mu smeta, smeta mu to i da su ti policajci neprofesionalni, najdiskretniji, smeta čovjeku. Jednostavno, ne možeš živjeti normalno i mogu zamisliti da je i Pukaniću to smetalo. Ali, nije mu se smjelo dozvoliti da on donese krajnju odluku.

