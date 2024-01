Kroflin: 'Umjesto povijesne reforme, dobit ćemo povijesno najskuplji početak predizborne kampanje'

Vlada je, poručili su iz Sindikata, obećala aktivnu uključenost u izradu novih koeficijenata, a u ovom trenutku ne da "nismo aktivno uključeni nego još nismo ni informirani o mnogim koeficijentima. Takav odnos spram sindikata je podcjenjivački i potvrđuje da socijalni dijalog u RH egzistira samo formalno i u svrhu samopromocije vlasti".

"Cilj ove reforme je jasan – napraviti predizborni PR, podijeliti novac i svi zadovoljni. Nisu svi zadovoljni jer ljudima nije bitan samo rast plaće, već i načela, vrijednosti i dugoročni razvoj sustava u kojima rade i žive“, kazao je na konferenciji za medije Matija Kroflin, glavni tajnik Sindikata znanosti.

Sindikat znanosti uputio je Vladi RH protuprijedlog novih koeficijenata koji je pažljivo posložen, u interesu je razvoja jednog od vitalnih nacionalnih sustava te je usklađen s ciljevima s kojima se slažu sva ključna tijela u sustavu. Dodatno, poručuju iz Sindikata, on je realan i fiskalno održiv.

"Ove srijede dobili smo odgovor kako niti jedan zahtjev Sindikata vjerojatno neće biti usvojen. Savršen primjer kako Vlada zamišlja uključenost sindikata u proces!"

Koeficijentima koje je Vlada predložila, govore, ponižavaju se najiskusniji znanstvenici i profesori u ovoj zemlji. Dok plaće u privredi rastu 25 posto, plaća najiskusnijih u sustavu rast će 15 posto. No rezultat Vladinog prijedloga je degradacija i drugi radnih mjesta poput lektora, leksikografa, predavača, itd. Čak 80 posto zaposlenih u znanosti i visokom obrazovanju bit će u lošijoj poziciji spram plaća u privredi nego na početku prvog mandata ove Vlade.

"Ovo je najskuplja predizborna kampanja koju su platili porezni obveznici. Za što? Za nestručan, nekompetentan, nedržavnički posao, odrađen zbrda-zdola. Prirodno je da vladajuća garnitura pred izbore nešto dijeli, to postoji u svakoj zemlji, no to rade kako treba – u državnom i društvenom interesu. No, očito je stranački interes u ovoj nesretnoj državi važniji od državnog“, istaknuo je Vilim Ribić, savjetnik Sindikata znanosti.

Sindikat se u ovom trenutku, kažu, suočava s brojnim upitima revoltiranih članova koji traže oštru reakciju jer su svjesni svoje pozicije i ovih gore činjenica. Uz to postaje im bjelodano da se novi sustav plaća ne radi zbog povećanja efikasnosti i kvalitete javnih servisa u korist svih građana ove zemlje, već zbog političkog PR-a. Ne zbog toga da plaće što prije rastu i da se bolje urede međuodnosi već isključivo zato što je netko odlučio da bi bilo oportuno pred izbore podijeliti novac i skupiti koji dodatan glas. Pozicija redovitog profesora stavljena je u rang s glasnogovornicima u državnoj upravi. To je i više nego dovoljna poruka da zaposleni u znanosti i visokom obrazovanju ocijene koliko vrijede ovoj vlasti!

Osim podjele novaca pred izbore postoje i druge stvari, poput načela, vrijednosti, dugoročnog promišljanja o razvoju društva, itd. koje su Sindikatu i našim članovima bitne. Borit ćemo se za te stvari svim raspoloživim sredstvima.

