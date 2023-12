'SAMO 2 ZBOG PROBLEMA' 'Kruži argument od 30 ministara, a Macron u Francuskoj promijenio njih 67. Kraće je na vlasti od mene'

Referirao se i na kritike u javnosti kako se Habijan kao pravnik ne može baviti gospodarstvom. 'Ne može mu biti mana to da je pravnik, ne znam tko to potencira. Ne mora uvijek to biti čovjek s profesijom iz nadležnosti tog ministarstva. On ima iskustva i došao je tu fazu da može preuzeti takvu dužnost', naglasio je premijer