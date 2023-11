Lana iz 'Superstara' o emotivnom nastupu, konkurenciji i pohvalama žirija: 'Bila sam na rubu da zaplačem'

Subotnja, prva emisija uživo RTL-ova glazbenog spektakla 'Superstar' donijela je puno uzbuđenja, britke i zabavne komentare žirija te sjajne vokalne izvedbe prepune emocija u kojima je prednjačila Lana Mandarić.

Ova 22-godišnja studentica psihologije zatvorila je ovu prvu glazbenu večer uživo emotivnim nastupom i Faouzijinom pjesmom 'You Don't Even Know Me' na koju je malo tko mogao ostati ravnodušan, a osim gromoglasnog pljeska publike, zaradila je i prave hvalospjeve žirija te prošla u top 10.

''Ostala sam bez teksta. Pjevaš u pjesmi da te nitko ne zna, ali mislim da će te puno ljudi nakon ovoga upoznati. Bila si fantastična večeras, nikad bolja, nikad skoncentriranija'', Severina joj se obratila prva.

''Tvoja boja je prepoznatljiva, to je ozbiljni talent. Kad dodamo sofisticiranost i eleganciju, pohvala za scenski nastup. Ovo je kompletna slika, bravo!'' dodao je i Filip.

''Meni je ovo bio potencijalno omiljeni nastup u cijeloj ovoj emisiji općenito. Ovo mi je bilo baš za smrznuti se, svaka čast'', Nika je otkrila da se tijekom čitave izvedbe ježila.

Nakon sjajnih reakcija gledatelja i pohvala žirija, ali i nakon što se uzbuđenje slegnulo, Lana ističe kako je jako zadovoljna svojim nastupom kojim je željela prenijeti čistu emociju te smatra kako je u tome i uspjela.

''Baš me je sve to dirnulo. Bila sam na rubu da zaplačem. Žiri je uvijek tako poticajan prema svim kandidatima i svaki put osjećamo ogromnu podršku. Meni to na početku karijere puno znači i zahvalna sam im za svaku izgovorenu riječ'', kaže.

Lanu je iz publike u studiju pratila ciljela obitelj, ali i posebni navijači – djeca iz razreda u kojemu je asistirala u nastavi.

''Toliko uzbuđenja, sreće i ljubavi na jednom mjestu… Ja ću to sigurno pamtiti cijeli svoj život! Svi moji navijači su bili u pravoj euforiji. Čini mi se da jedino ja čvrsto stojim na zemlji'', šali se Lana pa dodaje kako joj je pristiglo i puno poruka nepoznatih ljudi na društvenim mrežama, ''A fanovi su posebna priča. Ja se na takvu vrstu pozornosti tek navikavam, tako da se radujem svakom pozitivnom komentaru, ali i oni malo negativniji me natjeraju da malo razmislim i probam promijeniti nešto nabolje u sljedećim nastupima''.

Atmosfera među kandidatima, ističe, sjajna je. Cijele dane provode zajedno i već su kao jedna velika obitelj.

''Baš će biti preteško podnijeti kada budemo ispadali iz showa, neovisno o tome tko će to biti. Teško je ikoga izdvojiti jer su svi toliko pozitivni, ali evo, možda Vanessa… Divna je cura u svakom pogledu'', ističe.

A iako je njezina iduća pjesma u showu i dalje tajna, otkriva kako sprema iznenađenje te itekako zna što svakim svojim nastupom želi probuditi kod publike: ''Ja svakoj od pjesama pristupam na isti način. Nastojim ih interpretirati u skladu sa svojim pjevačkim izričajem. Uvijek mi je želja iznenaditi one koji me slušaju i jako mi godi kada moju izvedbu nazivaju posebnom. Nadam se da ću opet pozitivno iznenaditi sve one kojima se sviđa moje pjevanje''.

Druga emisija 'Superstara' uživo na rasporedu je već u subotu od 20.15 sati na RTL-u.