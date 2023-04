Liječnici nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva: 'Nećemo ići u najavu štrajka'

U Ministarstvu zdravstva u četvrtak, 13. travnja s predstavnicima liječničkih udruga, nakon izraženog nezadovoljstva uvjetima rada u hrvatskom zdravstvu, pregovaralo se o Uredbi o koeficijentima kojom bi se izjednačili koeficijenti specijalista i užih specijalista, specijalista u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u bolnici te kojom bi se povećali koeficijenti specijalizantima.

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić na pitanje je li na današnjem sastanku riješena Uredba o koeficijentima rekao je: "Mislim da smo se sve dogovorili, imali smo jedan konstruktivan sastanak, dugo je trajao jer smo željeli proći sve detalje da poslije ne bude nesporazuma kad se to donose"

Dulibić je kazao kako je suglasje postignuto.

"Sad ćemo proći proceduru i u dogovorenom roku kao što smo dogovorili kod premijera do 28. travnja ćemo donijet Uredbu na Vladi. Mi ćemo poštivati taj rok koji je dogovoren", istaknuo je Dulibić.

Odgovorio je i na pitanje kako će izgledati realizacija tzv. robovlasničkih ugovora.

"Oni nisu bili tema ovog sastanka, danas smo rješavali pitanje Uredbe o koeficijentima. To ćemo početi rješavati naknadno sljedeći tjedan. To neće biti lako riješiti jer da je to lako, to bi već odavno bilo riješeno, ali sljedeći tjedan ćemo početi to rješavati", kazao je Dulibić.

"Očekujemo da će rok biti ispoštivan. Još jedan sastanak će biti čisto za staviti mašnicu na tu Uredbu da vidimo jesmo li se potpuno razumjeli. Bio je konstruktivno. Svaka je strana iznosila svoje argumente. Naravno da smo oko nekih stvari morali malo duže raspravljati, ali mislim da smo napravili dobar posao", rekla je Renata Čulinović Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata.

Na pitanje koliko će nepravdi sada biti riješeno Čulinović Čaić je istaknula: "Ja se nadam da sve. Ima još nekih stvari na kojima treba raditi, ali ono što je bilo bitno i što smo planirali mislim da ćemo Uredbom uspjeti napraviti kako treba".

Od najave štrajka liječnici zasad odustaju.

"Glavni odbor je donio odluku da se neće sada najavljivati štrajk s obzirom da smo takav dogovor imali i obećanje premijera Plenkovića da će se naši problemi koje smo postavili rješavati. Prvi korak je napravljen, radi se. Idemo dalje, čeka nas puno posla, ima tu još stvari koje treba riješiti pa ovisno o tome ćemo stvari poduzimati. Zasad, najava štrajka neće biti", zaključila je Čulinović Čaić.

Predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić komentirala je koliko će plaće porasti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

"Mi smo dulje od 20 godina čekali da se naš koeficijent na plaću izjednači s našim bolničkim kolegama i mislim da je ovo doista značajni napredak. Točan izračun koliko će nam plaće rasti vam u ovom trenutku ne mogu dati, ali računamo da će to biti u jednoj stimulativnoj mjeri koja će barem jedan dio naših kolega ostaviti u našoj struci, u obiteljskoj medicini, primarnoj ginekologiji, primarnoj pedijatriji i Hitnoj pomoći", istaknula je Ban Toskić.

Ban Toskić osvrnula se i na to hoće li bolničke kolege spomenuto poboljšanje uvjeta privući u primarnu zdravstvenu zaštitu.

"Ne bih bila optimistična da će to preusmjeriti kolege iz bolnica u primarnu jer mi i dalje imamo jako puno drugih problema. Ovo je tek prvi korak koji je bilo potrebno napraviti i na taj način i pokazati da postoji dobra volja da se i drugi naši problemi počnu rješavati. Ovo je samo jedan korak, jedan element, a na nama je da dalje nastojimo popraviti na najbolji mogući način stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti", zaključila je Ban Toskić.

Na ishod današnjeg sastanka osvrnuo se i predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić.

"Usuglasili smo tekst prijedloga Uredbe i mislimo da je u ovom trenutku učinjeno ono što je bilo moguće. U svakom slučaju, zadovoljni sam nego jučer. Od brojnih problema u zdravstvu mi smo istaknuli četiri goruća u našim zahtjevima. Ovo je početak rješavanja jednog od njih. Ostaje nam pitanje Zakona o radno-pravnom statusu, ali i vremensko-kadrovskog normativa koji su jako važni za sve naše pacijente, a i pitanja robovlasničkih ugovora", rekao je Luetić.

Luetić je komentirao i što ukidanje robovlasničkih ugovora znači mladim liječnicima.

"Robovlasnički ugovori dijele se na one starije, oni na bruto plaće gdje je specijalizant imao ugovor ako ode ranije iz bolnice za koju je specijalizirao da mora vratiti ne svoju plaću koju je primio neto, nego i bruto iznos, dakle, sva ona davanja koja je primio na plaću. Takva praksa ne postoji u Europskoj uniji. To je kod nas jedinstveno. Želimo zajedno s Ministarstvom ukinuti ne samo pro futuro ugovore nego i ove postojeće aneksirati da ih jednostavno nema više aktivnih. U ovom trenutku ima više od 1400 liječnika koji imaju takve ugovore. Govorimo o ugovorima na bruto plaće", rekao je Luetić.