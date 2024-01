Liječnici prijete: 'Podsjećali smo ih, čekali, naišli na zid. Spremamo štrajk ako se ne ispune naši zahtjevi'

Hrvatski liječnički sindikat (HLS), Hrvatska liječnička komora (HLK), Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i Inicijativa mladih liječnika Hrvatske do kraja idućeg tjedna očekuju da Vlada do kraja tjedan ispuni njihove zahtjeve. U protivnom, najavili su na današnjoj press konferenciji za novinare, krenuti će s pripremama sindikalnih akcija, a to uključuje i štrajk.

Očekuju da do idućeg tjedna dobiju službeni prijedlog primjerenih koeficijenata za liječnike te do kraja siječnja očekuju početak pregovora za granski kolektivni ugovor.

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić kazala je da neće pregovarati ispod 20 % povećanja plaća.

"Podsjećali smo ih, čekali, naišli na zid. Dogovor je izigran, dogovor je prekršen. Uz to sve i ponuda novih koeficijenata, a njihov rast niži i od inflacija. Liječnicima se nudi pad plaća, takav prijedlog ne možemo prihvatiti. Službena priznata stopa inflacije je 8 % u 2023. godini, a nama povišica od 5 %", kazala je Čulinović Čaić te nastavila:

"Poučeni lošim iskustvom iz travnja prošle godine, prekršenim dogovorom i narušenim povjerenjem, od Vlade tražimo neodgodivo ispunjavanje onoga što je dogovoreno, a što je prekršeno",odlučan je šefica sindikata liječnika.

