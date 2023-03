VLADA NESTAŠICA HALMED: 'Lijeka za dijabetes tipa 2 neće biti i dulje od očekivanog.' Za sve kriv trend mršavljenja?

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Iako je nositelj odobrenja za lijek prijavio da ga će nestašice biti do 3. ožujka, to su pomaknuli i produljili do 18. ožujka. Do nestašice je došlo zbog globalnog povećanja potražnje, navode iz HALMED-a te da će se nestašica nastaviti