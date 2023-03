Lina Budak nakon Beroševih izjava: 'To je bio propust bolnice, ravnatelj mi se ispričao'

Odvjetnica Lina Budak kojoj sedam mjeseci bolnica nije rekla da ima rak, obratila se javnosti i odgovorila je ministru zdravstva Viliju Berošu.

"Ja nisam znala sedam mjeseci da imam rak jer mi ključni nalaz patohistološke dijagnoze nikada nije dostavljen, niti mi je predan. Kada sam došla u Institut za tumore, 11. travnja po nalaze, tada su mi dali sve nalaze, osim tog ključnog nalaza. Dobila sam nalaz i s te pretrage citološki u kojem je pisalo da malignih stanica nema", rekla je danas.

Ministru je pisala pisanu pritužbu i zahtjev za hitnim inspekcijskim nadzorom još 8. prosinca lani, ali kaže da odgovor na to pitanje nije dobila.

"Čini mi se da je propust bolnice, a to zaključujem zato što mi se upravo ravnatelj Klinike KBC-a Sestre milosrdnice, pod kojim je i Klinika za tumore, pisanim putem ispričao 12. prosinca prošle godine. Naravno da se ja nisam trebala javiti specijalisti dok ne obavim sve pretrage. Naprotiv, trebala sam otići na biopsiju 7. travnja na pretragu koju me poslao dr. Andrej Roth koji je tada napisao da se radi o benignoj tvorbi", kazala je.

"Takva je procedura nakon biopsije. Oni me nisu zvali, ja sam sama došla u medicinsku ustanovu i dobila sam hrpu papira, između ostalog, i biopsije dojke. Nisam dobila treći, ključni nalaz, jer ja nisam liječnik jer ja sam samo jedan obični građanin, pravnik. Taj histološki nalaz, gdje se on izgubio u bespućima hrvatske zdravstvene zbiljnosti? To bi trebalo pitati nekoga u toj klinici", nizala je Lina Budak.

Nastavila je da, osim što joj nisu dostavili nalaz, mjesecima su odbijali i provođenje pretrage na koju ju je doktor, kaže, uputio. radi se o magnetskoj rezonanciji dojki.

"U Klinici za tumore mjesecima su odgađali tu pretragu jer imaju sistemsku grešku i na to sam ukazala ministru Berošu. Ženama u perimenopauzi, pred nastupom menopauze, nije redovit menstrualni ciklus. Međutim, oni odbijaju provesti tu pretragu, zahtijevaju da dobijete menstruaciju i da isključivo 5 do 10 dan od prvog dana menstruacije ta pretraga se može obaviti. Nikakvom specijalistu se ja ne moram javljati dok ne obavim sve pretrage. Sve nalaze koje dobije bolnica oni imaju, a po protokolu se oni moraju javiti meni", nizala je danas.

Nastavila je da nije na pacijentu da bjesomučno dan za danom pokušavaju doznati imaju li rak.

"Dobila sam nalaze, rečeno mi je da daljnjih nalaza nema i pokušala sam paralelno neovisno o tada dobrim nalazima pokušala sam otići na pretragu", dodaje.

"Pretragu nisam mogla obaviti jer nisam dobila menstruaciju, tek sam u Medikolu u studenom uspjela obaviti tu pretragu i tada sam saznala da mi nedostaje ključni nalaz. Otišla sam nakon tri dana ponovno u Kliniku, na šalteru sam pitala sestru može li provjeriti ima li ipak neki moj nalaz tamo. Ona je neljubazno rekla da sam ja davnih dana dobila sve nalaze, inzistirala sam da pogleda, ona je preko volje pogledala neke papire i rekla vidite da nema", prepričava Lina Budak.

A potom je prepričala njihov daljnji razgovor: "Tada sam inzistirala da pogleda u kompjuter, rekla mi je da sam vrlo naporna i dosadna. Molila sam ju, rekla sam da fali, ja sam tu pretragu radila kod vas prije sedam mjeseci. Onda se ipak smilovala pogledala je u kompjuter i našla je nalaz od 19. travnja 2022. godine, našla ga je nakon više od sedam mjeseci. Nakon što ga je inspirirala tražila sam da mi ga preda, rekla je ne, nalaze nikada ne dajemo pacijentima, nalazi idu liječnicima", kaže kako je ipak doznala da nalaz postoji.

A onda je uslijedio šok. Liječnik ju je pitao je li obavila "ciklus".

"Pitam ga kakav ciklus, on mi kaže jeste li svih šest kemoterapija obavili ili ste tek na petoj? Rekla sam mu da mi nije dobro, da ga molim da sjedne i da mi objasni što je to, kako je moguće, što sad... Rekao je - riješit ćemo", rekla je Budak i dodala da je.

Odvagnula je kasnije da nema povjerenja i da nije dovoljno informirana kao pacijentica.

Detalje ove mučne priče, pogledajte u RTL Danas.