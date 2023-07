Priča stara skoro 10 godina, oko smjene tadašnjeg ministra Slavka Linića u vladi Zorana Milanovića, čini se, nikad neće dobiti kraj.

Predsjednik Zoran Milanović ponovo se vratio na tu priču u kontekstu "pranja novca", rekavši da je "opasna laž da su neke tajne službe progonile Linića", jer je kasnija istraga u mandatu ministra Vlahe Orepića pokazala – ništa.

Milanović je ponovo progovorio i o slučaju predstečajne nagodbe za tvrtku Spačva tvrdeći da je kao premijer bio tražio da se objasni zašto je jedna firma, u kojoj se kao kupac pojavljuje bliski prijatelj Slavka Linića, dobila pod takvim uvjetima mogućnost da kupi firmu u predstečajnoj nagodbi gdje je pod dug uračunato zemljište koje je predstečajno vijeće procijenilo na ekstremno visok iznos. Sada Slavko Linić odgovara i kaže da je sve što predsjednik govori laž.

"Prijavu protiv mene je bio napisao riječki PNUSKOK po nalogu Milanovića, tvrdnjom da sam nosio milijun dolara u Ameriku kćeri svoje supruge i da imam kuću u Švicarskoj, no kasnije je ministar Orepić službeno zatvorio taj slučaj jer u njemu zaista nije bilo – ništa. Pritom je PNUSKOK slijedio policijskim presretačima mene i moju suprugu, jer nisu shvatili odakle mi dokumenti iz PNUSKOK-a, gdje sam vidio lažnu prijavu. Pratili su i mog prijatelja Jozu Kalema, koji uopće nije sudjelovao u predstečajnom procesu u Spačvi, nego se kasnije pojavio na natječaju za tvrtku Česma, koju je kupio, obnovio posao i zaposlio 250 ljudi. Što se same Spačve tiče, vjerovnici u predstečajnoj nisu ništa otpisali nego su se namirili podjelom imovine, nekretnina, a cijenu je procijenio ovlašteni sudski vještak. Kad je Milanović počeo pritiskati da to nije realna cijena, DORH je preporučio drugog vještaka, i on je dao potpuno istu procjenu", rekao je Linić.

Dodao je: "Sve je bilo čisto, a Milanović i dalje laže. Trn u oku smo mu i ja i Kalem, jer nije nikad imao nikakav razlog da me smijeni osim osobnog animoziteta."

Nastavio je i da, i da je htio, nije mogao intervenirati za Kalema jer je bio na "pas mater" sa šefom Hrvatskih šuma jer je kao ministar bio protiv izvoza trupaca.

Komentirao je i aktualnu plinsku aferu te poručio čelniku HEP-a Frani Barbariću da bi bilo bolje da ode.

"Znamo što je bilo svrha Vladine uredbe – da se plin skladišti radi zaliha za zaštitu cijene za građane, a ne da se preprodaje. Ako je Barbarić imao višak plina, nije trebao dalje kupovati, a kamoli onda još i preprodavati", rekao je Linić.

Linić objašnjava kako skladište Okoli i postoji kako bi skladištilo hrvatski plin, u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu HEP-a.

"Ne može HEP prodati taj plin za 1 cent privatnim tvrtkama i onda ga nastaviti skladištiti u Okolima. To skladište služi za hrvatske državne zalihe", rekao je i dodao da je sve to "pitanje zdravog razuma".

