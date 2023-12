Lovrinčević u vrtlogu optužbi na račun kontroverzne snimke: 'Lažu, nikad nisam uzeo proviziju, mito, kuvertu'

Nakon što je tjednik Nacional objavio da posjeduje snimke na kojima navodno savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević s novinarem dogovora medijski paket oglašavanja od 200.000 eura, te pritom navodno traži da se polovica tog iznosa osobno njemu vrati, oglasio i sam Jurica Lovrinčević.

Na svom Lindinu objavio je reakciju koju odnosimo u cijelosti:

"Kako trenutno nisam u Hrvatskoj, a vezano uz medijske objave, u nastavku je moja reakcija: Nikad – baš nikad – tijekom svoje karijere nisam uzeo ni tražio proviziju, mito, 'kuvertu', 'kickback' ili kako god to željeli nazvati. Tko god tvrdi suprotno – laže. Bez ikakve namjere da zvučim nadmeno - novca mi uistinu ne nedostaje. Svoju sam imovinu stekao samo i isključivo na tržištu i na svaku zarađenu kunu i euro uredno platio poreze i davanja. Ono za što me se optužuje u suprotnosti je s načelima po kojima živim i radim cijeli svoj život. Svi koji su poslovali sa mnom, svi koji su radili sa mnom to dobro znaju. Neovisno o fragmentima koji se montiraju i objavljuju. Ovo nije prvi udar da bi me se diskreditiralo i maknulo s puta. Istina, ovaj put nešto pomnije planiran i izveden, a nadasve toksično zapakiran. I dok će se javnost zabavljati time, dok će joj pažnju odvlačiti ovakvi napisi - na drugoj će se strani događati puno ozbiljnije stvari koje se mjere u desetinama i stotinama milijuna eura. One su pravi razlog ovakvih operacija. Budite svjesni da one nisu počele sa mnom, a neće ni završiti s ovim.'

U međuvremenu je i USKOK objavio kako su pokrenuli izvide oko ovog slučaja. "Povodom brojnih novinskih upita vezanih za postupanje na temelju teksta objavljenog u današnjem Nacionalu, u kojem su iznesene sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela, potvrđujemo provođenje izvida u predmetnom slučaju. USKOK će nakon pribavljanja potrebnih podataka i razmatranja svih relevantnih okolnosti, pravovremeno obavijestiti javnost o daljnjem postupanju", objavio je USKOK.

