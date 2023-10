Majka 3 djece od naknade za nezaposlene mjesečno uštedi i do 1000 eura: 'Ne radim jer mi je ovo isplativije'

Obitelj Angeline Nitschke (30) iz Njemačke prima Bürgergeld (građansku naknadu) oko godinu i pol. Od tada su uspjeli uštedjeti impresivnih 8.485 eura. U nekim mjesecima uštede i do 1.000 eura.

Angelina i njezin suprug imaju troje djece, a suprug ima i sina iz prvog braka i svi zajedno žive u istom kućanstvu. Mjesečna primanja su im 2.200 eura. U to ulazi dječji i roditeljski doplatak . Ne plaćaju stanarinu, nemaju dodatne troškove, zdravstveno osiguranje imaju temeljem nezaposlenosti i regulirano je preko Ureda za zapošljavanje.

Za njemačke medije je otkrila kako joj uspijeva toliko uštedjeti te kako se koristi tzv. “metodom omotnice”, prenosi Fenix magazin.

Ona jednostavno slijedi strogi plan štednje. Odredila je iznos kojeg “smije” mjesečno potrošiti za određenu stavku i toga se pridržava. Na primjer, za sokove su namijenili 20 eura mjesečno, za slatkiše isto toliko, i niti euro iznad tog iznosa. Ako od 20 eura namijenjenih za sokove ostane dva eura, stavlja ih u posebnu omotnicu.

"U prosincu 2022. godine sam skupljala boce i novac stavljala na stranu. Na kraju je to bilo 220 eura s kojima je cijela obitelj provela jedan dan u lunaparku. Ne bacam niti jednu bocu, a to sam prije činila. Poanta je da se ne smijete smatrati žrtvom. U veljači ove godine smo dobili Bürgergeld, a dobili smo i dječji doplatak za mog posinka. No, u veljači smo i počeli s metodom “omotnice”. Jednostavno analiziram troškove, odvojim sve što mi treba za, na primjer, ljekarnu, drogeriju, mjesečne troškove kupovine i preko tog iznosa ne idem" komentirala je Angelina.

Za hranu izdvaja 115 eura tjedno. Na pitanje, kako to da radije prima pomoć nego da ide raditi, Angelina je odgovorila kako im je to trenutačno isplativije.

No, obitelj ipak ne planira dugoročno primati naknadu. Angelinin suprug školuje se za informatičara, a kad se zaposli, prema njihovim procjenama, trebao bi primati plaću u iznosu od 3.000 eura, a to znači da bi mogli živjeti kao prosječna njemačka obitelj.

