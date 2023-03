Marin Miletić dao ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta

Saborski zastupnik Marin Miletić u objavi na Facebooku, izjavio je kako daje ostavku na mjestu dopredsjednika Mosta.

Razlog tome je neuspjeh na riječkim izborima za mjesne odbore.

Na izborima održanima u nedjelju, najviše je mandata osvojio HDZ. Od 174, oni su dobili 63 mandata. Most je s dotadašnjih 10 pao na četiri mandata.

Ipak, i dalje nastavlja s radom u stranci u Hrvatskom saboru, na Kvarneru kao i u njegovoj rodnoj Rijeci.

"U politiku sam ušao čistog obraza i s velikom odgovornosti prema svojim biračima. Moji Istrani i Riječani, stanovnici Kvarnera su me izabrali u Hrvatski sabor da se borim za slobodu svakog građanina i za dostojanstvo svakog čovjeka. To sam činio od prvog dana mog zastupništva i to ću činiti do posljednjeg dana. Moji Riječani su mi dali povjerenje i na lokalnim izborima od gotovo 12 posto, a Most je imao više od 10 posto potpore Riječana. U gradskom vijeću radimo predano i snažno", napisao je u objavi.