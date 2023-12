Medved odgovorio Vlahoviću: 'S gnušanjem odbijam sumnje da je bilo pogodovanja ili korupcije. Izmišljotine'

Ministar branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved negirao je navode novinara Mreže TV Marina Vlahovića koji je izjavio da ga je Medved molio da ga prestane komentirati i nudio neki način suradnje.

"Što se tiče izrečenog u emisiji, 2021. tijekom hitne sanacije razornog potresa u Petrinji imao sam kontakt u mnogim medijima, između ostalog i s navedenim novinarom isključivo s ciljem razgovora i poziva na objektivno izvještavanje o naporima koje činimo kako bi sanirali stanje nakon razornog potresa i pružili odgovarajuću potpori u skrb o stradalima. S gnušanjem odbijam svaku moguću sumnju da je posrijedi bilo kakav oblik nekakvog korumpiranog pristupa, bilo kakvo financiranje ili pogodovanje bilo kome. Naš kontakt bio je usmjeren sa ciljem, kao što sam činio sa svim medijima, sa pozivom na objektivno izvještavanje", tvrdi Medved.

Podsjetio je da je nakon potresa oformljen Stožer za sanaciju, a tvrdi da je sve odluke donosio u okviru Stožera kao i da postoje zapisnici svih sastanaka i odluka koje je Stožer donosio. Vlahovićeve navode je nazvao izmišljotinom i poručuje da je njegov pokušaj uvlačenja Ministarstva branitelja u cijelu priču neprihvatljiv.

"Odbijam svaki mogući oblik pokušaja da se i mene osobno i Stožer dovodi u kontekst bilo kakvih koruptivnih radnji. I samo Ministarstvo pokušava dovesti u kontekst onoga čemu svjedočimo ovih dana, a to sprega bivšeg savjetnika ministra i dijela medija, a sve je to skupa u podlozi programskog nasrtaja Mosta na Vladu. Pokušaj uvlačenja Ministarstva je potpuno neosnovan, netočan i neprihvatljiv. Ministarstvo branitelja kao resor koji skrbi o najranjivijoj populaciji, organizira obljetnice stradanja, obljetnice naših pobjeda, u određenim prilikama plaća medijima in memoriam objave ili određene prigodne tekstove u svjetlu sjećanja na hrabre branitelje i žrtve. Nikakvih drugih aranžmana Ministarstvo nije imalo. Nestvaran je pokušaj i insinuacija gdje taj novinar iznosi određeni detalj, da on ne zna je li Ministarstvo i na koji način možda s medijima dogovaralo neke aranžmane. To je izmišljotina i neprihvatljivo. Spomenut je i kontekst mene i gradonačelnika Petrinje koji je osuđen za neka djela. Ako je imao saznanja, kako kaže dijela ljudi oko mene, očekujem da podnese prijavu", poručio je Medved.

Novinar Mreže TV Marin Vlahović je u emisiji na državnoj televiziji rekao da ga je Medved molio da ga prestane komentirati i nudio neki način suradnje. Vlahović je istaknuo da je "cijela vlada Andreja Plenkovića u odnosu prema medijima izrazito koruptivna".

Naveo je i da je saznao kako Ministarstvo branitelja financira "neke opskurne medijske projekte, tiskovine koje nemaju puno veze".

Cijela se priča pokrenula u žiži smjene ministra gospodarstva Davora Filipovića i njegovog savjetnika Jurice Lovrinčevića nakon što je u javnost iscurila snimka tajno snimljenih razgovora u kojima Lovrinčević s novinarom TV Mreže Vlahovićem dogovara oglašavanje u medijima državnim novcem, a onda dio novca traži natrag. Zbog toga je USKOK odmah krenuo s izvidima.

U javnosti su objavljene i prepiske između Vlahovića i Lovrinčevića koje ukazuju da je Filipovićev savjetnik oporbenom Mostu dostavljao informacije vezane uz plinsku aferu u HEP-u preko Vlahovića.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Informacije sam dobivao od novinara. S Filipovićem nisam komunicirao. Plenkoviću, dolazimo i po tebe!'