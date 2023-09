Melita je preboljela tumor na srcu, izgubila bebu, ali ova Riječanka ne odustaje: 'Nasmiješite se'

Meliti Maslak (50), majci iz Rijeke, život je zadao udarac od kojeg bi se rijetko tko oporavio.

Dijagnosticiran joj je tumor na srcu kojeg je prebolja, izgubila je bebu, a sada je ponovno oboljela, i to roka grlića maternice, no unatoč teškim životnim trenutcima ona je puna ljubavi i hrabrosti te podrške od drugih, piše Žena.hr.

Kada je prvi put oboljela njezino stanje nitko nije shvaćao ozbiljno. Njezine su simptome pripisivali brizi o djecu, umori i sl., no onda je odlučila preuzeti stvari u svoje ruke. Skupila je novac za magnet i otputovala na pretragu u Zagreb. A tada je uslijedio šamar za sve one koji su tvrdili da možda samo umišlja simptome.

Foto: Žena.hr/Privatni album Žena.hr/Privatni album

"Dijagnoza je odmah svima bila jasna. Ogroman tumor 'obukao' je srce i glavne krvne žile. Preseljena sam na odjel intenzivne njege gdje su mi napravljeni punkcija i biopsija. Nalaz je glasio folikularni NHL, nespecificiran, a to je vrsta limfoma. Dok su svi oko mene bili u šoku, strahu, panici, za mene je to bio trenutak olakšanja. Pa ipak sam dobila potvrdu da nisam luda, paranoična, razmažena trudnica željna pažnje", kazala je Melita koja je tada bila trudna te su joj liječnici savjetovali da prekine trudnoću što je onda odbila.

Melita je hrabro krenula s kemoterapijama koje su imale niz nuspojava, između ostalog, otpala joj je kosa: „Silno su mi nedostajala djeca dok sam sve te mjesece provodila u izolacijskoj sobi. Između kemoterapija pustili bi me kući. Moju ćelavost smatrala sam novim imidžom koji mi se silno dopadao pa su sve to i djeca na isti način prihvatila.

Foto: Žena.hr/Privatni album Žena.hr/Privatni album

Uz svu kemoterapiju, ležanje koje mi apsolutno nije u opisu karaktera, brigu i tugu za djecom koja su doma, silno sam se trudila zadržati svoj veseli duh i vječni optimizam. Uspjela sam, rodila sam predivnu, veliku, potpuno zdravu djevojčicu“, prepričala je Melita koja je u vrijeme ovih događaja imala 33 godine.

Njezina Magdalena, beba čudo, koja je s njom prošla ovako tešku bolest u trudnoći danas je predivna i zdrava 17-godišnjakinja. Od svoje je majke mogla naučiti kako biti hrabra i snažna onda kad je najteže. Nakon ozdravljenja dosad brinula se o svojoj djeci, rastala se i nastavila živjeti sa svim drugim izazovima koji bi je sustigli, no stigao je još jedan izazov.

„Prošle godine mjesečnice su mi postale nekako preduge. Sve sam pripisivala svojim godinama. Ipak, odlučila sam posjetiti ginekologa. Nakon pregleda, po zabrinutom izrazu njegova lica, već na prvu sam shvatila da nešto nije kako treba biti. Vidio je novotvorinu pa me poslao na biopsiju. Već i prije no što sam dobila rezultate ove pretrage, slutila sam o čemu je riječ", opisala je Melita teške trenutke svog života.

Ubrzo je stigao nalaz koji je potvrdio Melitine slutnje, bila je riječ o zloćudnoj novotvorini vrata grlića maternice. Melita je emocionalnu podršku potražila u svojoj grupi SuperCure protiv leukemije i limfoma i udruzi Srce za nju.

Foto: Žena.hr/Privatni album Žena.hr/Privatni album

Ponovno se premila na kemoterapije i zračenje. Nakon što je na društvenoj mreži objavila što joj se događa, ljudi su se odmah odazvali i priskočili pomoći joj.

„Nisam mogla ni zamisliti kako je to kad čovjek spozna da se njegova djela, pomaganje, volontiranje, briga za druge i o drugima ipak na neki način vrate. Život je takav. Neće vam uvijek dati ono što planirate, ni ono što želite. Ali, prihvatite ono što imate, ono što dobijete, pa makar bilo teško, u trenutku i neizdrživo, udahnite, dišite, i to će proći. Nasmiješite se, pa makar sa suzama u očima. Istina, smijeh vam neće izbrisati ni bol, ni tugu. Neće vas ni riješiti muke no, vjerujte, olakšat će vam breme…“

Melitino liječenje od druge maligne bolesti još je u tijeku, ali ona je već dokazala da je lavica i da se zna boriti. Kaže kako danas ima pregršt toga što je raduje i čini ispunjenom - prije svega svoju djecu, 'bandu srca', kako ih zove: kćeri Nancy i Magdalenu te sinove Hrvoja i Bartola, a nedavno je postala i baka.

POGLEDAJTE VIDEO: Mala Lava konačno stigla kući! Mama: 'Let je trajao 20 sati, ali doma smo pa je sve lakše'