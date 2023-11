Mia iz Superstara o posebnoj poruci preslatkih navijača i Nikinoj reakciji: 'To je čak i mene dosta pogodilo'

Mia Ribić prošla je u polufinale 'Superstara' nakon što je u drugoj emisiji uživo izvela pjesmu "Ima smisla" Nike Turković. Ona je za komentirala Nikinu reakciju te je otkrila je li je u publici bodrio dečko i misli li da može doći do finala.

Pjevala si novu pjesmu Nike Turković "Ima smisla". Kako si se odlučila za to? Jesi li zbog toga imala veću tremu i strah?

Smatram da treba puno hrabrosti za to da pjevaš takvu pjesmu pred autorom i to još live tako da treme i straha je svakako bilo, ali čim sam je zapjevala, shvatila sam da je to savršena pjesma za mene, i tekst i tonalitet i sve tako da mi je super sjela i osjećala sam se na prvu povezano s pjesmom. Tako sam se odlučila da ću biti hrabra i pjevati tu pjesmu.

Nika je zaplakala nakon tvog nastupa i pohvalila te za emotivnu izvedbu. Koliko ti je to značilo? Je li njezina reakcija bila bolja nego što su očekivala?

To je čak i mene dosta pogodilo jer sam u tom trenutku shvatila da sam uspjela prenijeti tu svoju sliku i priču na nju, odnosno da je ona to uspjela shvatiti. Kao što je rekla, htjela je da ja pjevam tu njezinu pjesmu jer je mislila da ću jedina shvatiti što je time htjela reći. Kad je to rekla, to mi je stvarno puno značilo jer je jako cijenim i poštujem kao članicu žirija i kao pjevačicu. Nisam očekivala takvu reakciju. To je za mene imalo veliko značenje.

Je li tvoj dečko bio u publici? Je li navijao i bio najglasniji?

Da, moj dečko je bio u publici i na prvom i na drugom liveu i doći će sad i na treći. Navijao je, mislim da nije bio najglasniji jer je čuvao glas, ne znam za što. Vidjela sam ga i puno mi je to značilo da znam da imam podršku od bliskih ljudi.

Što je on rekao za tvoj nastup?

Podržava me svakim korakom i bio je svakako velika podrška. Ugodno sam ga iznenadila što mi je i bio cilj.

Puno je divnih komentara i riječi podrške za tebe na društvenim mrežama. Je li te to iznenadilo?

Pokušavam ne čitati toliko komentare na društvenim mrežama jer smatram da deset dobrih komentara može uništiti jedan loš komentar tako da sad sam dosta fokusirana na ono što radim. Kad ovo sve skupa završim, možda onda budem vidjela što sve ljudi o meni pišu. Meni više prenose prijatelji i mama te pozitivne komentare. Mislila sam svakako da će biti više negativnih jer uvijek ima negativnih komentara, ali eto, hvala svima koji me podržavaju.

Šalju li ti poruke? Možeš li izdvojiti neku koja te posebno razveselila?

Jedna posebna poruka koju sam dobila je fotografija male djece iz vrtića u koji sam ja išla i napravili su male plakate s natpisom: 'Glasajte za Miju'. I tu je bio jedan dječak s autizmom. Potrudili su se i to su napravili. Dolazim iz malog mjesta i onda se svi ljudi dignu i podržavaju nas u bilo čemu tako da je to stvarno lijepa gesta. Ponos mi je predstavljati moj mali kraj.

Pokazala si svestranost, emocije, pjevala si domaće i strano. Misliš da te to može dovesti do finala?

Smatram da imam sve što treba da bih ušla u finale. Pokazala sam se na razne načine, ali nikad ne znaš što se publici više sviđa tako da... Kao što sam i rekla, ja ću dati sve od sebe, ostat ću fokusirana i nadati se najboljem, ali čak i ako ne uspijem, ja sam za sebe napravila već ogroman uspjeh i ja ću biti zadovoljna s time. Ali da želim ući u finale, definitivno želim, kad sam već tako blizu došla, bilo bi mi krivo da ispadnem. Bit će onako kako mora biti.

