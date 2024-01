Milanović: 'Habijan je gej. Nije u ormaru, ali ljudima se ne rugaš radi toga'

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je na današnjoj konferenciji za novinare i objavu Darka Milinovića. Naime, nekadašnji ministra zdravstva usporedio je s Damirom Habijanom, ministrom gospodarstva svoje isklesano tijelo. Milanoviću je to ustvari bio samo poticaj da kaže:

"To su pitanja osobne intime, nekakvih osobnih opredijeljena i zadatosti, jel netko gej il nije ili šta je. Htio ga je kaštigati zato što je gej . U tim stvarima ne sudjelujem. Pa Habijan je gej. Pa to je kako da kažem… Nije čovjek u ormaru, živi normalan život. Novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej to nije dovoljno, to ne znači ništa, ali ako želiš da se to zna, i da imaš pride, da imaš kolonu ponosa, okej", rekao je predsjednik pa dodao:

"Prihvaćao sam te ranije, ali ako je to napravio Milinović onda je to pogrešno. Ljudima se ne rugaš radi toga, čak i ako to previše ističu. To ti ne može bit identitet, to može biti samo dio tog identiteta. Znam ja šta je mislio Ličanin. Želimo bit zapadno društvo, kom krivom, kom pravo. Moja supruga je otišla na gej pride, ja nisam nikad otišao. Meni je to bilo malo previše naglašavanja samo jednog djela identiteta, a ti si kompletna osoba", zaključio je Milanović.