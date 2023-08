Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je rekao da su hrvatski navijači u Grčkoj zarobljeni kao da je rat, da ih se tretira kao korov, te ocijenio da postupanje grčkih vlasti prema njima nema veze s pravom, demokracijom i poštivanjem ljudskih prava.

"To nije pravna država! Ti ljudi su tretirani kao ratni zarobljenici. Da sam premijer, razmislio bih što bih napravio. Nije jednostavno. Ovo je na granici ratnog prava. Tretiraju ih kao zarobljenu postrojbu", izjavio je Milanović u Jelsi komentirajući slanje svih hrvatskih navijača u istražni zatvor diljem Grčke.

Dodao je da je o takvom mogućem scenariju govorio prije nekoliko dana plašeći se da će biti "kolektivna etička kazna".

"Mogu ulaziti u razloge zašto je to napravljeno sada i zašto baš u Grčkoj i što Grčka treba dobiti od UEFA-e i zašto im je bitno da prebace odgovornost na sto Hrvata. Koliko je Grka u pritvoru?”, upitao je Milanović.

Podsjetio je kako grčkim vlastima - ni nakon pet dana zadržavanja navijača bez obrazloženja - nije bilo dovoljno da identificiraju tko je odgovoran, nego su ih sve potrpali u pritvor.

"Imaš pet dana da iz jedne grupe ljudi izdvojiš kukolj, a ti ih sve strpaš u pritvor i još ih razbacaš po cijeloj Grčkoj tako da ih prebiju i siluju. Sjajno – to je EU”, upozorio je predsjednik Milanović.

Bilo bi, kaže, u redu da su petorica ili desetorica od njih stotinu u okorjelom pritvoru. Istaknuo je i da ovakvo postupanje s vladavinom prava nema veze.

"Ne možeš držati sto ljudi u pritvoru, pet dana u detenciji. Tih pet dana ti daje ogromno diskrecijsko pravo da vidiš što se dogodilo, a nakon toga oni su ljudska bića i naši građani koji imaju svoja ljudska prava”, dodao je i upozorio kako se hrvatske navijače i građane „u Grčkoj tretira kao korov”.

“To nema veze s demokracijom, s poštivanjem ljudskih prava. Ako je to EU danas, bolje da je nema”, naglasio je.

Predsjednik je rekao kako bi volio da o tome progovori i premijer.

"Samo ja moram biti taj koji će reći očite stvari. Ovo je najobičniji zulum”, poručio je predsjednik Milanović, koji je večeras u Jelsi na otoku Hvaru sudjelovao na svećanoj sjednici u povodu Dana Općine Jelsa i Velike Gospe

Mianović: 'Hvar je poseban otok'

Svečana sjednica jelšanskog Općinskog vijeća u povodu dana te Općine na Hvaru i blagdana Velike Gospe, održana je u ponedjeljka navečer, a predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je Hvar drukčiji o ostalih naši otoka.

"Hvar je poseban otok, u njemu je antika i predantika, brončano doba, srednji i novi vijek", rekao je Milanović sudjelujući na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Jelse koja je održana na otvorenom, na Trgu svetog Ivana.

Podsjetivši kako je redovito ljetovao na Hvaru dok je bio premijer, a i sad ljetuje na tom otoku u vrijeme obavljanja dužnosti predsjednika Republike te redovito vozi bicikl.

Dodao je kako je prije dva dan imao razgovor kojeg nikad neće zaboraviti sa stanovnikom Hvara, kojega je sreo na cesti prema Poljicama,

"Prije dva dana nakon što sam se umorio vozeći bicikl stao sam pored jedne crkve i sjeo da se odmorim. Potom autom dolazi domaći čovjek s kojim sam razgovarao desetak minuta, ali on me nije prepoznao što mi se nikad ranije nije dogodilo", rekao je Milanović. Dodao je kako je to bio razgovor kojeg nikad neće zaboraviti jer je razgovarao s čovjekom s Hvara koji je od onih ljudi "koji žive u beskraju, a opet u srcu civilizacije; moderni su, a nestaju i otkačeni su na svoj prekrasan način, i takvi ludi nestaju."

Milanović je istaknuo kako je tom prilikom vozeći bicikl s jednog dijela u drugi dio otoka Hvar brojao registarske pločice automobile koji su prolazili.

"Neću više voziti bicikl tom cestom jer će me netko satrati autom jer je sve više gostiju. Brojao sam tablice jer mi je svaki auto digao živac i nakon hrvatskih najbrojnije su na vozilima bile tablice iz Srbije. I tu se neke stvari mijenjaju, život ide naprijed mi se razvijamo, svađamo se, mirimo (…) vijugamo, ali to ide prema nekom cilju", kazao je Milanović.

Ministar zdravstva i izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, Vili Beroš, rođeni Jelšanin, u svojem govoru najavio je uspostavu Hitne helikopterske medicinske službe, rekavši kako je u tijeku međunarodni natječaj za to.

"Hrvatska, s obzirom na to da je turistička zemlja, ne smije biti jedna od malobrojnih zemalja u Europi koja nema hitnu helikoptersku medicinsku službu," naglasio je Beroš.

Dodao je kako vjeruje da će takva služba ako međunarodni natječaj završi povoljno, biti uspostavljena u prvom kvartalu iduće godine.

Načelnik Općine Jelsa Nikša Peronja je izvijestio kako su u tijeku radovi na izgradnji ribarskog muzeja na području općine Jelsa.

"Taj muzej će biti u obliku broda, " rekao je.

U povodu Dana Općine dodijeljena su i javna priznanja i nagrade najzaslužnijim pojedincima i organizacijama.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković.

