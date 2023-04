Milanović na obljetnici brigade kopnene vojske: 'Misija i poslanje je obrana domovine'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 16. obljetnice ustrojavanja Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Rekao je kako je njima prije svega zadatak i misija obrana hrvatske domovine, a da su prisegnuli i Ustavu i domovini.

"Hrvatska ne živi izolirana jer je članica međunarodnih asocijacija, prije svega NATO-a. Lojalnost, pa na neki način i vjernost, članicama NATO-a dugujemo. Na to smo dobrovoljno pristali i na to nas nitko nije natjerao. Međutim, prije svega i iznad svega, vaš zadatak, misija i poslanje je obrana hrvatske domovine. I na to imamo utjecaja, tu imamo jasan cilj, jasnu spoznaju i svijest što to jest i što nije, gdje su naše granice, tko su naši ljudi, što kaže naš Ustav i demokratski politički poredak. Sve drugo izvan toga je manje jasno, udaljenije i na neki način mutnije. To treba zapamtiti", rekao je pa podsjetio kako se nikada ne smiju zaboraviti branitelji koji su oslobodili Hrvatsku.

Poručio im je da se grade kao ljudi - mentalno i intelektualno te da budu tjelesno spremni.

"Da budete u stanju, zatreba li, obraniti svoj život da biste onda mogli obraniti domovinu. Samo spreman vojnik, svjestan, čvrst, jak može ispuniti svoju zadaću. A zadaća je najteža i posao koji ste odabrali je vjerojatno najteži posao koji postoji. To je činjenica. To nije laka odluka. Želim vam sadržajne, iskustvom, radom i zadovoljstvom bogate godine, ali isto tako, želim vam mir", zaključio je.

Predsjednik Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću kod Spomenika poginulim pripadnicima 5. gardijske brigade u Domovinskom ratu.