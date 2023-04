Milanović: 'Naš Zakon o odvjetništvu je staljnizam na steroidima. Tko sanja protiv DORH-a biti će uhapšen'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na obilježavanju Dana Istarskog statuta.

Predsjednik se dotaknuo vojnih donacija Ukrajini.

"S obzirom da smo prije godinu dana uspjeli ostati bez onih Bradleyja, ali vidimo da su itekako korisni Ukrajini. Donacija helikoptera je odlučena, njih ne bismo imali uvjeta i financija više održavati, imamo dosta toga i treba se toga rješavati", rekao je predsjednik.

Na pitanje boji li se onda za financije, rekao je "kad je novac u pitanju, kad HDZ govori, ne da dvojim nego se hvatam za kondak".

Dotaknuo se i HEP-a.

"HEP je ušao u ogromne gubitke i treba ih nekako sanirati. U suprotnom će propasti. Uvijek se računi moraju platiti, nema besplatnog ručka", rekao je.

Rekao je kako nije gledao sjednicu Sabora.

"Inače to ne pratim, nije da ignoriram, ali ne pratim sve što se događa", rekao je.

Što se tiče štrajka liječnika, spomenuo je i vještačenje u slučaju Agrokor.

"Ako nekog želiš suditi i strpati u zatvor, trebaš imati dokaze, treba biti procedura, Todorića sam sreo par puta, nemam ga pravo napadat. To kako su ga napadali to je bila seljačka hajka. Ja znam da ima ljudi koji ne mogu Todorića nacrtanog vidjeti", započeo je priču te nastavio:

"Koliko je vremena prošlo otkad je on proglašen državnim neprijateljem? Popada zbog nemara, hohštapleraja i idiotizma. A ovaj zadnji slučaj, kada sam govorio o apsolutnoj i materijalnoj neodgovornosti DORH-a za postupke i posljedice postupaka, vidimo da je na vještačenje ulupano milijun eura", rekao je.

"To je zavjera, propalo je milijun eura. Todorić je slobodan? Tko će vratiti taj novac? Tko je od huškača odgovoran? Ali ne, mi imamo Zakon o odvjetništvu koji je staljinizam na steroidima. U Članku 6 stoji da tko god bude nešto sanjao protiv DORH-a da će biti uhapšen. Ne smiješ ništa reći protiv DORH-a. Ne smije se zinut, ne smije se jezik u ušnoj šupljini pomaknuti. Plenković prijeti progonom" rekao je predsjednik.

"Onda ovo, netko je odlučio da se izgube godine i baci novac. Je li i ovo zabranjeno za reći? Jer to gospođa Šipek, Plenkovićeva državna odvjetnica smije reći", rekao je te nastavio:

"Prijavila je svog bivšeg kolegu Jelenića koji je napravi bizarnu stvar- učlanio se u masone, smiješno. Međutim onda je krenuo progon tog čovjeka. Godinu nakon, za svog prethodnika Šipek je tražila izgon iz službe jer joj je vjerojatno smetao, ne odmah nego godinu dana kasnije", komentirao je predsjednik slučaj državnih odvjetnika.

"Kužite kako prestajemo biti država, dakle nema Vrhovni svoj stav, rješava se sudbina glavnog državnog odvjetnika do jučerašnjeg i pozivaju se na nekakve parametre i praksu Europskog suda za ljudska prava, zato što su talijanski sudci, koji su i masoni ujedno , Europski sud rekao da ih se ne smije potjerati s posla. Ne, naši nisu masoni, naši su društvo mrtvih pjesnika", te dodao:

"Ljudi ovo je da ne kažem čiji pir, ne od časne sestre, nego da ne kažem čega, to je k pir", rekao je.

"Koje su moje ovlasti, jedino da me se čuje. Ali ja imam dužnost o ovome govoriti. Hoće tko iz Vlade možda govoriti o ovome? Sve skupa je zamotana zavjera s ciljem da se Todorića strpa u zatvor", rekao je.

"Moj suradnik Saucha je dobio sada tri godine zatvora. Koji su dokazi da je to učinio? Nikakvi. Za to dajem ruku u vatru. Tiče se mene jer da mi je suradnik bio neki prizemni lopov. Dokaza nema, za ovu tajnicu ima itekako. Njegov je samo nekakvo vještačenje njegovog parafa, a sudili su mu na drugom stupnju baš Mrčela i Kos. Jedini suci koji su se imali potrebe svađati sa mnom kada sam im predložio Dobronića za šefa. Kako je moguće da je dobio samo tri godine? Za pljačku? A tajnica je dobila četiri godina, više. Dao Bog da njima tako sudili. Pogledajte malo taj predmet, šutio sam dosad”, rekao je.

"Ja ću ga prvi posjetiti jer me sud nije uvjerio da je kriv. Stan mu nije pregledan, ovom HDZ-ovom županu su godinu dana nakon što se zabio u banderu pretresli stan" dodao je.

"Sude mom predstojniku ureda i baš njih dvojica. I to Mrčela koji je počinio kazneno djelo protiv hrvatskog pravosuđa. Jer se hrvate i dan danas izvozi kao trupce drugim zemljama koje traže njihovo izručenje. Počelo je s onim Tuđmanovim udbašima, a sada vrijedi i za ostale. Nitko drugi u EU to nema. To su grozne, Biblijske zlouporabe. To su ljudi koji nam kroje pravdu", zaključio je Milanović.