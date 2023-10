Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na promociji novih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i dodjeli prvih časničkih činova na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman".

Nakon svečane promocije odgovarao je na pitanja novinara. Prvo se daotknuo glasanja Hrvatske koja je odlučila da bude protiv rezolucije UN-a o "trenutnom humanitarnom primirju" u Gazi.

"Nije da nisam bio konzultiran, ali to je odrađeno meni iza leđa. Odnosno nije baš iza leđa, jer smo mi znali da se to događa pa rekao 'ajde da vidimo što će napraviti. Tu je odsustvo kičme pokazao i stalni predstavnik. Njegova stvar, jer to je čovjek koji se volio reklamirati kao veliki borac za ljudska prava. Bio je čak pomoćnik glavnog tajnika", poručio je.

Smatra da je Hrvatska u glasovanju trebala ostati suzdržana.

"To je bit priče. Tu je još bilo par neobjašnjivih postupaka, zašto je Austrija glasala za to. Češka ministrica govori da trebaju izaći iz UN-a. Pa izađi, tko te drži u UN-u, nije to idealna organizacija", govori.

Podsjeća da je Hrvatskoj, kako kaže, UN bio i dobar i loš.

"Da nije bilo UNPROFOR-a, koliko god su nas kinjili, maltretirali i prijetili sankcija, ipak je Hrvatskoj omogućio primirje i konsolidaciju Hrvatske vojske i pobjedu. To ne možemo negirati. Ali postoji nešto što se zove čast, zdrav razum i reputacija, i s tim se ne bi trebalo igrati. Zadnjih 20-30 godina kao političar sam vrlo elegantno stajao iza tog bureta ludila na Bliskom istoku gdje nema dobrih. Nikad se nisam zalagao za palestinsku državu mada nisam u stanju objasniti nikome s više od dva razreda osnovne i autoškolom i svojim sinovima, zašto palestinsku državu nismo priznali. U ovoj situaciji šutjeti neću, mi nemamo nikakve komplekse niti smo proganjali Židove u Drugom svjetskom ratu da bi sad morali trpjeti svakakve poteze izraelske Vlade bez ikakve odgovornosti", kaže.

Podsjetio je da nismo potomci nacista, već "uglavnom antifašista" te da on kompleksa nema. "Ako ih Nijemci i Austrijanci imaju, neka ih liječe. Neka vješaju tuđe zastave, mi nećemo. Imamo dovoljno obraza i samopoštovanja da razlikujemo dobro od ne-dobra", kazao je.

Dodao je da se na Bliskom istoku trenutno događa "ne-dobro" i da nema nevinih i da je to prvi u Europi, nakon irskoh premijera, upozorio.

Obršuio se na izraelskog ambasadora u Zagrebu zbog njegovih izjava, ali i na Vladu.

"Neću šutjeti, ali neću ni galamiti svaki dan kao nekakav izraelski ambasador u Zagrebu kojem je normalno da kao militantni agitator tu lupeta i proziva hrvatskog predsjednika usred Zagreba, a da naša bijeda od Vlade ne reagira na to. Slušamo obrazloženja Plenkovića, a slika se s Novakom Đokovićem. To je inače onaj rusofil Novak Đoković. Ili sam pogriješio?", poručio je.

Dodao je da za Đokovića smatra da je genijalan sportaš i da za njega navija, ali - da je "rusofil".

"Vidite kako je to zgodno kako se možeš s nekim slikati kako ti se uklapa u kadar pa ga retuširaš. Čekamo da nam veliki dramatizator objasni što su to ustvari napravili. Obrazloženja ovog što je maznuo javnu imovinu 91. iz specijalizirao se za pomor svinja u Švicarskoj i njegovog mentora, Mate Granića, koji se stalno tu negdje mota i stalno ima nešto za reći, napisati neku knjigu s potpuno netočnim podacima i promovirati sebe. To je razina za oduzimanje poslovne spobosnoti", poručuje.

"Nemoj glasati za, ne trebaš glasati za kao što je Slovenija čini mi se glasala. Jer ljudi koji vode Sloveniju imaju glavu i imaju neki sustav vrijednosti", kazao je i dodao "naši umjesto da budu suzdržani i kažu 'pusti me proć', evo njih prvih. I to objašnjava pravo na samoobranu. Čovjek člija je familija maznula klaonicu pasa i mačaka '91. i koju država i dalje subvencionira i koji se ne udostoji prijaviti milijunsku dobit te firme", prozvao je ministra Gordana Grlića Radmana.

Novinari su ga pitali hoće li ići u Vukovar s obzirom na to da plakat tamošnjeg gradonačelnika Ivana Penave s HOS-om i slovom "U".

"Pozivam Penavu da malo stane na loptu i da ovo ne koristi za političke obračune. Obračun nije kazneno djelo, ali nije tome tu mjesto. A kao što je rekao netko iz takozvane Vlade. Kažem takozvane jer sve to radi jedan čovjek, tu nema nikakve autonomije. Vidjet ćemo, Vlada to organizira. Meni su se najavili neki gosti iz inozemstva koji bi rado prošetali i rado bih ih vidio tamo, ali ne znam. Mislim da je prošlo previše vremena i stalno se na to vraćamo, kao na rad nedjeljom", zaključio je.

Uskoro opširnije…