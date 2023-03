Milanović o cajkama: 'Ja bih im dao da pjevaju, pa pola HDZ-a to sluša"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 29. obljetnice Počasno-zaštitne bojne i Dana vojne kapelanije „Sveti Valentin“ u vojarni „1. hrvatski gardijski zbor“ na Tuškancu. Za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana Predsjednik Republike odlikovao je Redom hrvatskog pletera pripadnike Počasno-zaštitne bojne.

'Ovo je kronika laži, lopovluka, pohlepe'

Nakon toga je stao pred novinare i počeo je pričati o stanju hrvatske vojske.

"Ništa se nije promijenilo" kazao je i onda krenuo napadati Marija Banožića te se dotaknuo stambenog zbrinjavanja.

''Ovaj se baksuz sjetio prije zbrinuti sebe, ali za vojsku ništa. On bi otkupio stan koji si je lijepo namjestio s plišanim medvjedićima"'', kazao je o Banožiću.

"Zajednički nazivnik je jedno mutno, masno ništa. Što se tiče stambenog zbrinjavanja hrvatskih vojnika nije se napravilo ništa nakon Krstičevića. Došao ovaj baksuz i pobrinuo se za sebe. Brine se za sebe, za vojsku ne!, kazao je.

"Ovo je sad jedna kronika laži, lopovluka, pohlepe", istaknuo je.

Rekao je da je njegova vlada u vrijeme najteže financijske situacije nabavljala jeftino i pametno.

"U mojoj vladi nije bilo niti jednog korupcijskog skandala, jedan jedini slučaj trgovine utjecajem s načelnice Porezne Uprave, a usporedite to s ovim funkcioniranjem vlasti zadnjih 7 godina", kazao je predsjednik.

"Ne postoji ministar obrane, on je obični pijun, harlekin. Imate ministra koji se ne želi baviti vojskom. Država se vodi na lopovski, pohlepan način", istaknuo je Milanović.

"Banožić bez Plenkovića ne postoji. On mu daje krv, plazmu, leukocite. Ne postoji." naglasio je predsjednik.

"Neobrazovanje, nezanje, pohlepa",kazao je Milanović.

O Hrvatima u Zambiji

Što se tiče Hrvata u Zambiji kazao je da Hrvatska ne može napraviti puno više po pitanju zaštite.

" Pitajte ovog, gejšu Sergeja Lavrova, on je navodno ministar vanjskih poslova. Nije da ta osoba koja bi bila dolje može tko zna što učiniti. Mislim da je to Jesenjin već poduzeo ili se objesio na luster kraj radijatora, rekao je Milanović.

" Ja većinu stvari ne bih zabranjivao"

Na novinarsko pitanje o zabrani folk koncerata u Puli i Osijeku rekao je:

"To se iz ljubavi naziva cajkama. Od srca. Ja ne volim tu muziku, nikad je nisam podnosio. Bole me kosti od te muzike, ali ne bi zabranio da slušaju ako žele. Odluka je to gradonačelnika. Ja većinu stvari ne bih zabranjivao. Cajke treba suzbiti svih legalnih sredstvima, ja bi im dao da pjevaju, pola HDZ-a to sluša", kazao je.