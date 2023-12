Milanović o kaznenoj prijavi protiv Banožića: 'Vidite što se događa kad je postupak tajan'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, nakon boravka u Novoj Gradiški, dao je izjavu za medije.

Komentirao je podnošenje kaznene prijave protiv bivšeg ministra obrane Maria Banožića zbog izazivanja prometne nesreće.

"Vidite što se događa kad je postupak tajan. To je ovo zbog čega bi Plenković hapsio, a vi ste to nazvali netransparentnim i tajnovitim. To treba biti što transparentnije. Zato je tajnost postupka opasna glupost i ukinuta u vrijeme moje većine u parlamentu", izjavio je Milanović, dodao je i da ljudi "koji imaju potrebu voziti automobile teže od dvije tone" ne ukrašavaju dodatno ta vozila i njima ne ubijaju ljude.

Govorio je i o Bradley vozilima koja su stigla u Hrvatsku, a za njih se, tvrdi, borio "kao mater za dite" i napomenuo da mu nije jasno zašto Hrvatska nije uzela što joj se nudilo na dar.

"Da zaključim, da nije bilo mene, to bi propalo, uzeli bi Ukrajinci ili netko treći", rekao je i istaknuo da je to dobro za Hrvatsku.

Komentirao je i Bad Blue Boyse za koje se govori da bi njih 18 trebalo uskoro izaći iz grčkih zatvora, nakon ubojstva grčkog navijača u Ateni u kolovozu.

"Sve što sam imao sam rekao prije te kretenske odluke da ih se uzme kao satniju zarobljenika. U Hrvatskoj neće doći do toga, učinit ću sve da do toga ne dođe, da imamo kolektivno kažnjavanje, to ne valja", istaknuo je.

Rekao je i što misli o istrazi protiv bivše HDZ-ove ministrice europskih fondova Gabrijele Žalac, koju je otvorio Ured europskog tužitelja, zbog trošenja javnog novca u privatne svrhe.

"Teško je pratiti sve te, nisu to afere, već čudni događaji, to su neobjašnjive situacije, jedan za drugim, to ne prestaje", rekao je i dodao "Novac je novac, na privatno ne smije, na javno, službeno, to je već druga stvar".

Milanović je odbio komentirati situaciju vezanu za afričku kugu i prosvjed seljaka.

