Milanović o migrantima: 'Slovencima nemamo što zamjeriti, BiH ne funkcionira'

Predsjednik Milanović u srijedu je točno u podne sudjelovao u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj poznatoj kao "Diplomatskoj berba" u Jastrebarskom gdje je u izjavi za novinare komentirao Slovence koji uvode kontrole vezano uz migrante.

Kaže - nema im što zamjeriti.

"Skoro će biti osam godina kako je bio najveći val, glupo je govoriti o ljudskim bićima da su stvar i val, ali moj je pristup tome tada bio poznat. Prošlo je osam godina i to se počinje zloupotrebljavati i problem je u načinu kako to vode u Bosni i Hercegovini. Slovencima nemamo što zamjerati, to bi i mi vjerojatno napravili . Naša policija radi što može i više od toga ne može i ne smije, ionako ju stalno kritiziraju da prekoračuje ovlasti što nije istina, ali čuvaju državnu granicu", rekao je predsjednik Milanović.

Za Europu bez granica rekao je da je "fenomenalna stvar", ako ju uspijemo očuvati pa je dao usporedbu kako to izgleda u SAD-u odakle se netom vratio.

"Došao sam iz Amerike gdje je između Kanade i SAD-a (ne samo između Meksika i SAD-a) stroga granična kontrola na cestama. A to su kao najbolji saveznici. Kako se nisu uspjeli dogovoriti oko otvorene granice? Nisu, jer čuvaju granicu kao oko u glavi i to ono zadnje oko. Granica nije šala. Hrvatska policija radi što može. Kontrole na cesti što rade Slovenci i Austrijanci - OK. Iako većina migranata ne ide cestom - ako su se švercali preko Hrvatske, sigurno neće ići n Breganu. To je malo pokazivanje radi domaće javnosti u Sloveniji, razumijem to. Ne mislim da bih se ponašao drugačije da sam izvršna vlast", dodao je Milanović-

Nastavio je da je problem taj što BiH ne funkcionira i da je po njemu moguće da ta zemlja uđe u EU za godinu dana.

Rekao je: "Kog bi to ugrozilo? Jedino što može štetiti jest da EU pokupi najpametnije ljude iz te zemlje. Bio sam u Americi i tamo hrvatski školjkari i rakari izlovljavaju u Meksičkom zaljevu. To su ljudi s naših otoka - Pelješac, Brač, Hvar. Bilo ih je na stotine i formirali su voju regimentu u Građanskom američkom ratu na strani Konfederacije. I svi su se potpisali imenom i prezimenom osim jednog koji je bio nepismen. Bilo je to 1863./1864. godine. Svi su imali osnove pismenosti. Tko je otišao? Najbolji. Nepismeni su ostali".