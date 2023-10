Milanović o Rafaleima: 'Ovo je skupo plaćeno i koštat će nas, ali bolje imati nego nemati. Stvar je prestiža'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara za vrijeme obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Stjepana I. nakon čega je stao pred medije.

Komentirao je današnju primopredaju prvog višenamjenskog borbenog aviona Rafale Hrvatskoj. Poručio je kako se nije čudo s ministrom obrane Mariom Banožićem koji je zajedno s načelnikom Glavnog stožera otišao u Francusku preuzeti prvi avion.

Ipak, kaže da je današnja primopredaja simbolički značajna.

"To je velika kupovina i ogroman novac, ja sam to podržavao i podržavam i dalje. Ali naši ljudi moraju biti svjesni da je to jako skup borbeni sustav i da je sve što se danas kupuje i proizvodi užasno skupo, a ne predstavlja ono što se u ranijim ratovima zvalo Wunderwaffen, dakle oružje čuda", poručio je.

Dodao je da je to sve ograničenog dosega te da uvijek postoji protuoružje. "Ovo je skupo plaćeno. Ispada da bi za novi avion bilo preko 100 milijuna eura po jednoj letjelici", nastavio je.

Kaže da je ovo stvar prestiža jer u ovoj regiji ih nema nitko, ali da će nas to dugo i skupo koštati. "Sada je kasno i možda nepotrebno postavljati neka pitanja. Bilo bi dobro da Hrvatska ima integriran sustav protuzračne obrane. Ali ne bilo kakav, nego onaj koji smo si za taj novac mogli priuštiti. Snaga tih aviona se mjeri i po tome koliko neki protivnik ima snage da se suzbije. Ako protivnik ima modernu protuzračnu obranu, pa čak i da nema ni jedan avion, ne možeš mu skoro ništa", istaknuo je.

Sve to govori, kaže, kako i osvijestio ljude da znaju u što smo se upustili. "Nije uvijek, ali u ovom slučaju je bolje imati nego nemati. No to ne smije biti nauštrb opreme i streljiva kojeg nam u drugim granama kronično nedostaje", poručio je predsjednik.

Kazao je da će kupnja ovih zrakoplova nekima koristiti kao predizborna platforma, no s PDV-om sve će to koštati skoro milijardu i pol eura. Upozorio je na ograničenu borbenu moć klupljenih sustava.

"Nekad se proizvodilo po 100 aviona tjedno i oni su imali ogromnu kinetičku ili ubojnu moć. Šteta koju bi ti avioni napravili je valjda deset puta veća od štete koja je napravljena u ukrajinskom ratu. Sad plaćamo ogroman novac za nešto što je lijepo i moderno, ali užasno skupo za održavanje. Ne treba se zanositi. Kupili smo ih za kontrolu hrvatskog neba, lijepo je nebo. No moja dužnost je da upozorim na ono što nemamo, a trebali smo imati", smatra Milanović.

Njegova izjava da zemlja ide u dobrom smjeru poprilično je odjeknula pa su ga novinari zamolili da to pojasni.

"Jedno od najglupljih pitanja koje netko postavlja je ide li zemlja u dobrom smjeru. Kakvo je to pitanje? Ljudi kroz to ventiliraju svoje opće nezadovoljstvo i ogromna većina govori da ne ide. I sad sam ja rekao da zemlja ide u dobrom smjeru upravo zato da tu učinim provokaciju. Jer zemlja ako se razvija i raste i ide naprijed to je dobar smjer. Oni koji smatraju da je gospodarski rast opasan, a imamo i one koji su za odrast, ne znam što je to. Sad je to nekakva nova filozofija da se moli Boga da se ne raste jer planeta će propasti. Neće, treba biti ambiciozan i ići naprijed kao ljudi s naših prostora. Zemlja ide u tom smjeru, ali ide na jedan deformitetan način, rastu joj rogovi, uši, rep koji smo odbacili kao homo sapiens ne tako davno. Puno je korupcije, mladac raste, ali odaje se porocima, cigaretama, drogi. Situacija je takva da će to vjerojatno preživjeti, ali da smo sretni i zadovoljni - nismo", zaključio je.

Sve je to rekao kao upozorenje da Europski fondovi neće tu biti zauvijek te da oni koji ih omogućavaju imaju jasnu računicu. "To nije ljubav prema Europi, nego svoj interes. Europski fondovi će polako ići kraju, Europa ide u recesiju. Dolazi dosta teška godina i najveće ekonomije Europe ulaze u stagnaciju i to će se osjetiti ovdje", istaknuo je.

