Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je u srijedu uhićenja povezana s nezakonitim korištenjem novca iz europskih fondova na zagrebačkom Geodetskom fakultetu, poručivši da ako su navodi tužitelja istina, akteri u toj priči "nisu normalni".

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) potvrdio je da je pokrenuo istragu protiv 29 osumnjičenih te jedne tvrtke zbog sumnje na subvencijske prijevare i zlouporabe na Geodetskom fakultetu, teške ukupno dva milijuna eura, od čega 1,7 milijuna na štetu proračuna EU-a.

Pogodovanje kao u zadarskom slučaju nitko ne radi besplatno

"Ako je to istina, nisu normalni”, rekao je Milanović, uz napomenu da ipak nije još čuo za taj slučaj.

Na opasku novinarki da je, prema EPPO-u, riječ o prijevarama u sklopu kojih su za Geodetski nabavljene skupocjene jahte i automobili, koje su onda koristili u privatne svrhe, zapitao se tko to radi.

"Mislim, jahte, za Geodetski fakultet, što, za istraživanje zemljane kore, za bušenje Jadrana? Tko to radi?”, upitao je Milanović.

Osvrnuo se i na napise o uhićenju bivše rektorice Sveučilišta u Zadru Dijane Vican, koja je osumnjičena da je na traženje Josipe Pleslić (ranije Rimac) spriječila naplatu garancije građevinskoj tvrtki, koja se javila na natječaj za radove na studentskom domu.

"Pogodovati na takav način znači praktički raširiti košulju i reći 'pucajte'”, rekao je Milanović i istaknuo da takva vrsta pogodovanja automatski rađa pitanje koja je korist osobe koja je intervenirala.

"Ako si nekom omogućio da prištedi 200.000 eura, koje je trebao izgubiti jer su se ugovorom to obvezali, ti si intervenirala da on taj novac ne mora platiti naručitelju, što je onda tvoje u tome", pita Milanović dodajući kako to nitko ne radi besplatno.

Komentirajući nedavno odbacivanje nalaza vještaka kao ključnog dokaza hrvatskog tužiteljstva u slučaju Agrokor, Milanović je ustvrdio kako je to “svinjarija prvog reda”, zbog koje bi trebala kazneno-pravno odgovarati glavna državna odvjetnica.

"Jer nećeš mi reći da to nije napravljeno namjerno", rekao je Milanović.

Neko vrijeme nitko neće piti tu vodu, proizvođač će platiti cijenu

Osvrnuo se i na slučajeve ozljeda nakon konzumacije gaziranih napitaka Römerquelle i Coca Cole, nakon čega je tvrtka proizvođač, po nalogu Državnog inspektorata, s tržišta povukla ograničene serije tih pića.

"Mislim da nitko neće piti tu vodu za početak", rekao je Milanović istaknuvši da će proizvođač platiti odgovarajući cijenu i da će im trebati vremena za povratak na tržište.

"Zaribali su. Znam, to zvuči jako blago onome tko je nastradao od toga, ali to je ozbiljna greška i bit će plaćeno", dodao je.

Na pitanje jesu li institucije trebale ranije obavijestiti javnost, nakon što su dobile saznanja o prvom slučaju u Rijeci, Milanović je rekao ne može komentirati postupanje nadležnih tijela, ali smatra da bi takva informacija trebala odmah biti podijeljena s onima koji trebaju uzbuniti javnost.

"U stvari, mi ne znamo imali li u opticaju i cirkulaciji još takvih otrovnih proizvoda. To je opasno po život", poručio je predsjednik Republike.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon uhićenja bivše zadarske rektorice, odvjetnik Josipe ex Rimac tvrdi: 'Za sve je saznala iz medija'