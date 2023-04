Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je u Opatiji na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 30 godina Primorsko-goranske županije, nakon čega se obratio javnosti.

Započeo je o sucima, posebno spomenuvši Turudića.

"U pristojnoj državi, ljudi kao Turudić nikad ne bi bili suci. Ja se uvijek sjetim svojih kolega i prijatelja. Bili su dobri studenti i morali su osijediti da bi postali eventualno suci županijskog suda", rekao je.

"Počeo sam ovu tiradu s time da su suci ljudi kojih ima tisuće, da je ogromna većina na mjestu. To je bila uvertira. Dedukcija. Ovo su on i još nekoliko ljudi. Koji su u medijima i koji žele biti jako važni. I tko će na njih vršiti pritisak nego ja? Vi? Ne, tužit će vas", dodao je.

"Turudić je politička propalica, konjokradica, sudio je švercerima duhana. Došao je u Zagreb kao HDZ-ovac, to je čovjek skučenih intelektualnih sposobnosti", rekao je Milanović.

"Ako me pitate dokle ćemo ovako, zauvijek ćemo ovako, ne može drugačije dok god DORH neke ljude štiti ,neke goni, do tad ćemo", rekao je predsjednik.

Tourettov sindrom, alergije, šmrkanje

"On je lažni anemičar, jer zapravo nema anemiju, neka priča da šmrčem, nastavit ću šmrkati. Anemični ne može dva skleka napravit i komentira fizičke osobine. Ja to ne radim. Rekao sam da ima politički Touretteov sindrom. To šta ja šmrcam, imam alergiju. On komentira da ja šmrkam, imam problema sa sluznicom, sa alergijom cijeli život", rekao je te nastavio:

"Ja sam duže od Plenkovića u politici. Kad se pojavio prvog dana svima je govorio lažeš, kada sam ja to nekome rekao. Došao razmaženi gojenac, počeo ljudima govoriti lažeš", rekao je predsjednik.

"On mi ničime ne imponira, moja ustavna dužnost je da vršim pritisak. Majke nas rađaju pod pritiskom ,ništa bez pritiska, ali da ću prešutjeti neću nema šanse", rekao je.

"Mislite da sam ja odjednom poludio i izgubio kontrolu? Ne. Moja uloga je da vršimo pritisak Jedino je pitanje je li to iznuđivanje. To je razlika. Ali da ću prešutjeti. To ne. Ne dolazi u obzir. Šmrcat ću i dalje. Sad završava faza alergija, doći će i druga. A ti dečko, radi sklekove", završio je predsjednik.