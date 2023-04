Milanović: 'Romske djevojčice su još uvijek vrlo često strojevi za rađanje'

Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je u srijedu na svečanosti obilježavanja Svjetskog dana Roma da Romi moraju inzistirati na obrazovanju kako bi predrasude s kojim se suočavaju bile manje nego danas.

"Škole, osnovno obrazovanje i srednje obrazovanje - to je nešto na čemu vi morate inzistirati i ne umarati se od toga“, naglasio je predsjednik na svečanosti koju su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici organizirali Savez Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara" i Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija.

Milanović je naglasio i da su edukacija i emancipacija, posebno djevojaka u romskoj zajednici važan čimbenik koji može doprinijeti smanjenju predrasuda prema Romima, koje po njegovom mišljenju neće potpuno nestati i prisutne su u svakom društvu.

"Treba biti oprezan s tim. Uvijek treba imati pri svijesti da banalnost zla, koja vreba u običnom čovjeku, već sutra može naprosto eksplodirati.

Posebno danas, u uvjetima svjetskog sukoba, koji još možda nije takav da ga se može doslovno takvim nazvati, ali ovo što živimo već godinu dana je svjetski rat. Rukavice još nisu skinute u potpunosti, ali svi elementi za reakciju su tu", rekao je.

Govoreći o važnosti obrazovanja, Milanović se prisjetio svog posjeta jednom romskom naselju u Međimurju u sklopu kampanje za lokalne izbore 2005., kada je u njemu zatekao mnoštvo djece koja su trebala biti u školi.

"Nadam se da se u ovih 18 godina to promijenilo jer to je izlaz iz ovisnosti i to je put samopoštovanja i snage, posebno za romske djevojčice koje su, nažalost, još uvijek vrlo često strojevi za rađanje", rekao je predsjednik Republike.

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi naglasio je da u prvom planu danas ne trebaju biti problemi Roma jer se radi o danu kada treba slaviti romsku kulturu, simbole i tradiciju, kao što se to čini prilikom obilježavanja ostalih romskih nacionalnih praznika.

Kajtazi nezadovoljan što je dvojezičnost u Orehovici postala predmet medijskog prepucavanja

Osvrnuo se, međutim na slučaj u međimurskoj općini Orehovica u kojoj oko 33 posto stanovništva čine pripadnici romske nacionalne manjine, zahvaljujući čemu su dobili pravo zatražiti postavljanje službenih dvojezičnih ploča.

"Izražavam žaljenje što je dvojezičnost u općini Orehovica zbog sitnih političkih interesa postala predmet medijskog prepucavanja i nagovaranja lokalnih zajednica da od tog prava odustanu", upozorio je Kajtazi.

Potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga upozorila je da su Romi, neovisno o području na kojem žive, najdiskriminiranija etnička skupina.

"Romi ne posjeduju nacionalnu državu, a nažalost povijest je pokazala da takvi narodi lakše postaju žrtve nasilnih i diskriminirajućih praksi nacionalnih država", rekla je, dodavši da su Romi u 20.stoljeću na svojoj su koži osjetili koliko takve politike mogu biti stravične.

Aktualna Vlada je po njezinim riječima od početka mandata iznimno predana unapređenju društvenog okvira koja predviđa snažniju i učinkovitu integraciju Roma u hrvatsko društvo.

Šimpraga podsjeća da je od 1.ožujka Hrvatska preuzela predsjedanje Međunarodnim savezom na sjećanje Holokaust, što vidi kao priliku za izgradnju tolerantnijeg društva i promjenu percepcije koju imamo prema pripadnicima nacionalnih manjina.

Svjetski dan Roma proglašen je 1990. u Poljskoj, u mjestu gdje se održao četvrti svjetski kongres Međunarodne romske unije, a obilježava se u spomen na prvi veći međunarodni susret romskih predstavnika, u Londonu u travnju 1971. Na kongresu u Poljskoj donesena je odluka o romskoj himni Đelem, Đelem (Idem, idem) i odluka o zastavi koju čini kotač na plavo-zelenoj podlozi.