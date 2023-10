Milanović s kosovskom predsjednicom: 'Srbija mora dati odgovore zbog paravojnog napada na Kosovu'

Srbija treba dati odgovore u vezi paravojnog napada lokalnih Srba na Kosovu, poručio je u utorak hrvatski predsjednik Zoran Milanović na konferenciji za medije s kosovskom predsjednicom, sugerirajući da to nije moglo proći bez znanja Beograda.

“Naši stavovi su tu jasni. Srbija nam treba dati odgovore na neke očite stvari koje ne mogu promaći pozornosti niti malog djeteta”, kazao je Milanović, referirajući se na sukob srpskog odreda s kosovskom policijom u selu Banjska na sjeveru Kosova, u kojemu je ubijen jedan kosovski policajac i najmanje tri srpska napadača.

Foto: Slavko Midzor/Pixsell Slavko Midzor/Pixsell

“Tko su? Odakle su? Tko ih je financirao? To su sve one stvari koje smo gledali u povijesti, a ne želimo ih gledati opet. Netko iza toga stoji i to bi trebali znati”, dodao je.

Radilo se o skoro stotinu naoružanih muškaraca u vojnoj opremi, za što “moraš imati amen i imprimatur vrhovnog poglavara ili barem ljudi koji su njemu bliski”.

Naglasio je i da se "sljedeći takav događaj, drugačije skale i magnitude”, ne smije dopustiti.

“To su odgovori koje Srbija mora dati”, poručio je hrvatski predsjednik.

Kosovska predsjednica Vjosa Osmani-Sadiru iznijela niz dokaza koji ukazuju na to da su srpske vlasti organizirale napad u Banjskoj.

Kosovske vlasti imaju dokaze da je srpska država financirala paravojni odred, njegovu obuku, dok je zaplijenjeno oružje mogla proizvesti samo Srbija.

Beograd se također nije ogradio od napadača, nego im je pružio utočište nakon bijega s Kosova, istaknula je predsjednica Kosova.

„Ovo djeluje uvjerljivo, toliko uvjerljivo da zahtijeva jasne kontraargumente“, dodao je Milanović.

Sankcije su neučinkovite

Predsjednica Kosova ponovila je kako zbog napada u Banjskoj treba sankcionirati Srbiju kako bi se spriječili slični napadi u budućnosti, naglasivši da je cilj Srbije aneksija sjevera Kosova.

„Ako se ne poduzmu mjere, Srbija će se osjećati ohrabrenom“, kazala je Osmani.

Milanović je, međutim, “protivnik sankcija”, jer smatra da su protivne međunarodnom pravu, ako ih ne donosi UN, i neučinkovite.

Pritom je napomenuo da je Europska komisija uvela sankcije Kosovu, a među njima je i zabrana sastajanja s predstavnicima Kosova.

Foto: Ured predsjednika RH Ured predsjednika RH

Pozvao je čelnike država članica EU-a „da ih prekrše i da se sastaju s predstavnicima Kosova“.

Takve su sankcije odraz nekompetentnosti šefa europske diplomacije Josepa Borrella i „njegove ekipice“, rekao je.

Milanović je napomenuo kako je Josep Borrell Španjolac, a Španjolska ne priznaje Kosovo.

„Kako onda očekivati o objektivnost od nekoga tko je Španjolac i vodi europsku politiku prema Kosovu?“, dodao je.

Na pitanje stoji li Rusija iza spomenutog napada na kosovsku policiju, Milanović je kazao kako trenutna situacija Rusiji odgovara jer „destabilizira stvari“, kao i kriza u Gazi, ali da nema dokaza o njihovom izravnom utjecaju.

Milanović je također poručio kako bi Priština trebala priznati Zajednicu srpskih općina neovisno o tome tko je na vlasti u Srbiji.

„To je na kraju u okviru standarda koje jamči vaš ustav“, kazao je.

Hrvatska je naš glas tamo gdje nas nema

Osmani-Sadriu zahvalila se Milanoviću na snažnoj podršci Kosovu, a posebno na govoru u Općoj skupštini UN-a, u kojemu je pozvao sve zemlje da priznaju Kosovo.

„Hrvatska i Milanović nastavljaju biti naš glas u forumima gdje nismo prisutni“, kazala je, misleći na EU, NATO i UN.

Foto: Ured predsjednika RH Ured predsjednika RH

S druge strane je „Kosovo ostalo i ostat će uvijek ponosni saveznik Hrvatske“, naglasila je Osmani na hrvatskom jeziku.

Osmani-Sadriu boravi u dvodnevnom službenom posjetu Hrvatskoj na poziv Milanovića.

Kasnije u utorak sastat će se s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem.

Osim Zagreba, posjetit će Karlovac i Rijeku, a sastat će se i s pripadnicima albanske zajednice u Hrvatskoj.

Pogledajte video: Uhićen Milan Radoičić, Vučićev suradnik koji je preuzeo odgovornost za napad na Kosovu