Milanović se dotaknuo bivše predsjednice pa uzvratio Plenkoviću: 'Ponavlja kao da ima Touretteov sindrom'

Predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je skupštini Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije u povodu obilježavanja Dana županije i 30. obljetnice Koprivničko-križevačke županije.

Nakon svečanog događaja, dao je izjavu za medije. Govorio je o više tema, od paljenja automobila na Cresu, a u jednom trenutku osvrnuo se i na Vladimira Putina i bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

"Najviše me zanima sigurnost života i tijela, a onda imovine. Ako se pale auti, onda očekujem da policija uđe u trag jer to nije problem, ne radi to nikakav centar moći u Singapuru ili na Mjesecu. To su lokalne bitange, opasne, treba ih suzbiti i privesti pravdi. Zna se kome se načelnik mogao zamjeriti", kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na komentar premijera da on vrši pritisak na pravosuđe. "Ono što ja radim i što sam objasnio glupima i korumpiranima zašto to radim. Radim jer to jedino mogu, to je moja dužnost. Za to imam imunitet. Da svakom mogu u neoprani brk reći što ga ide. Mogu početi koristiti pomilovanja. Nepismeni suci dijele lekcije predsjedniku, kao ne mogu komentirati, ali mogu pomilovati. Ali to ne radim."

"Moja prethodnica je 2018. godine dodijelila Putinu dres reprezentacije. Ja nikad nisam lijepu riječ rekao o njemu. Što se sad ljudi čude poslovnim odnosima s Rusima? Ljudi koji su trenutno na vlasti nikad neće moći naučiti toliko koliko sam ja zaboravio", rekao je.

Dotaknuo se i stalnih dobacivanja premijera Plenkovića prema njemu i da je on novi kandidat za šefa NATO-a.

"Trebao bi reći, umjesto da ponavlja kao da ima politički Touretteov sindrom, da su nominirali mene, mene nisu, da se ne uvrijedi nitko tko ima Touretteov sindrom, recimo moj suradadnik Saucha ga je imao, sud to uopće nije uzeo u obzir", osvrnuo se Milanović na odluku da njegov bivši šef njegova kabineta mora u zatvor pa nastavio:

"Dvadeset puta ponoviš moje ime. U 6. mjesecu se odlučuje hoće li netko naslijediti Stoltenberga. To je činovnički posao, vidljiv, ali bez kreacije. No Plenkovića takve stvari jako zanimaju jer je, između ostalog, tašt. To sve mogu shvatiti, ali ne mogu shvatiti da ne možeš kao nizozemski premijer reći da – ne. Ja sam svaki puta na takvo pitanje odgovarao ne. Pazi ti premijera, najvažniji posao u državi, koji se tako prizemno, bez ikakvog smisla za humor. Možda je on kandidat, ali to moramo znati. Da ili ne, nema prtljanja", poručio mu je.