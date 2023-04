Milanović se sastao s predstavnicima Udruge Franak: 'Nema opravdanja za nerješavanje ovog spora'

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je danas s predstavnicima Udruge Franak, koordinatorom ekonomsko-pravnog tima Udruge Goranom Aleksićem i aktivisticom Udruge Maruškom Matulović.

Predstavnici Udruge Franak na sastanku su ukazali na ključne probleme vezane uz postupanje i odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u slučaju konverzije kredita u švicarskim francima.

Koordinator Udruge Goran Aleksić podsjetio je kako Vrhovni sud - ni sedam godina od provedene konverzije i gotovo pet godina nakon pravomoćne kolektivne presude - još uvijek nije donio odluku imaju li potrošači koji su izvršili konverziju kredita u švicarskim francima pravo na obeštećenje. Aleksić tu činjenicu smatra velikim problemom posebno zbog toga što za 65 dana nastupa zastara potraživanja po pojedinačnim tužbama, čime bi oko 35 tisuća potrošača bilo trajno zakinuto za mogućnost tužbe i prava na moguće obeštećenje.

"Budući da je Ustavni sud potvrdio valjanost konverzije, Vrhovni sud treba samo odlučiti imaju li građani pravo na obeštećenje. No, Vrhovni sud već gotovo pet godina ne donosi odluku i građani su zbog toga obeshrabreni, ne znaju ima li smisla ili ne pokretati sudske postupke", upozorio je Aleksić. Objašnjavajući nezavidan pravni položaj građana koji su obavili konverziju, Aleksić je prozvao i Vladu Republike Hrvatske zbog ignoriranja ovog problema hrvatskih građana, ali to ga ne čudi jer je u svom očitovanju Sudu Europske unije Vlada tvrdila kako su se potrošači konverzijom odrekli svih potraživanja, što je neistina, tvrdi Aleksić.

Nakon razgovora s predstavnicima Udruge Franak, predsjednik Milanović je rekao: "Neprihvatljivo je da suci Vrhovnog suda do zadnjeg časa, dakle gotovo do nastupanja zastare još nisu donijeli odluku o pravu na obeštećenje. Posljedica nedjelovanja sudaca Vrhovnog suda je pravna nesigurnost u kojoj ispašta slabija strana, a u ovom slučaju to su građani, a ne banke. Vrhovni sud mora ispuniti svoju dužnost i donijeti odluku kako bi se okončala pravna nesigurnost kojoj su građani izloženi već gotovo pet godina. Ne ulazeći u sadržaj same odluke, smatram kako nema opravdanja za nerješavanje ovog višegodišnjeg spora. U cilju ostvarivanja pravne sigurnosti i ravnopravnosti svih građana pred zakonom, suci Vrhovnog suda već su morali donijeti ovu odluku i tako ispuniti svoju ustavnu obvezu".

Uz predsjednika Milanovića bili su predstojnik Ureda Predsjednika Republike Orsat Miljenić i posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.