Milanović: 'Svaki novinar kojeg uhapse jer je objavio fotografiju Plenkovićeve strine, ja ću ga pomilovati'

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je izjavu premijera Plenkovića o Zakonu o izbornim jedinicama. Plenković kaže da Milanović nije poštovao volju zakonodavca da Zakon stupi na snagu 1. listopada, dok Milanović kaže da je imao rok od osam dana za stavljanje potpisa.

"To je potpuno suludo, ne znam što čovjek izvodi. I ovako kako je potpisano vrijedilo bi", kaže.

"Nije točno, laže", kaže na tvrdnje da je potpisivao zakone ranije.

"Postoje rokovi u kojima svako mora odraditi svoj posao. Ti si ušao đonom u moj rok, ne može, makni se. To se zove laž, to je svjesno manipuliranje. Ova vrsta nasilja, ne. Što više pričamo o tome, ljudima je sve jasnije s kakvim varalicom imaju posla", kaže.

Na pitanja o situaciji u Gazi, Milanović kaže da je to idiotski potez Izraela koji je nakon Hamasovog masakra u Gazi izgubio njegove simpatije. “Nema mjesta drugim zastavama u Hrvatskoj, osim u strogo reguliranim situacijama”, kaže Milanović i dodaje kako će u svoj uredu spustiti zastave EU-a i NATO-a na niže pozicije od hrvatske zastave. “Hrvatska zastava i NATO-ova zastava nisu iste”, kaže i dodaje da se u ovoj zemlji zna kako se zastavama raspolaže.

Govoreći o izvlačenju hrvatskih državljana iz Izraela, Milanović ponovno spominje riječ idiotizam i objašnjava da to može biti i nesposobnost, nekompetentnost.

Milanović je spomenuo i “manijakalni poriv jednog čovjeka da se nekome napije krvi” govoreći o izmjenama zakon kojima bi se kriminaliziralo curenje informacija iz istraga. "Mi smo tu tajnost ukinuli 2013. i proglasili smo to nejavnim. Zašto? Zato što se nije u ne znam koliko godina pokrenuo nijedan postupak. A znate tko je najviše pušta informacije? DORH i USKOK, a onda poslije i predstavnici obrana. Da bismo od te travestije, farse, napravili nešto uljuđeno, to smo naprosto ukinuli. Dolazi osvetoljubivi gojenac koji želi provoditi tiraniju nad novinarima jer mu je netko objavio fotografiju žene”, govori Milanović dodajući da mjesecima iz razgovora izlaze podaci o tome "kakvom strankom i Vladom on upravlja".

"Obećajem svima onima koji se ogriješe o taj zakon, ako stupi na snagu i ako ga dovoljno korumpiranih likova u Saboru podrži - taj Zakon, da ću pomilovati svakoga tko dođe pod udar tog zakona. Konačno vidim smisao u institutu pomilovanja, da se suprotstavim tlačiteljima, gnjavatorima i ljudima koji bi hapsili.. Svaki novinar, urednik ili odvjetnik kojeg uhapse jer je objavio fotografiju Plenkovićeve strine ili zaove, ja ću ga pomilovati. I čekam jedva taj dan”, zaključio je Milanović.