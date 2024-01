Milanović opet napao Plenkovića. 'Problem je u njemu i njegovim patuljcima'. Komentirao i Severinin slučaj

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Veterinarsku fakultet u Zagrebu na Međunarodni dan obrazovanja. Nakon toga je stao pred medije i, komentirajući izmjene zakona, poručio da je problem u Andreju Plenkoviću i "njegovim patuljcima".

"Problem je u Plenkoviću i njegovim sluganima i vrtnim patuljcima koji dižu ruke za porobljivanje države. To se radi od prvog dana, Plenković je čovjek koji je došao iz čudne, kvazi birokratske kulture, dobio je tu stranku na dlanu i počeo ju terorizirati. Međutim, zadnji primjer je primjer ciničnog drskog naturanja prvo Zakona koji se njemu dopao, takozvani Lex AP. AP zbog kratica i koda iz razgovora njegovih suradnika koji su optuženi za krivična djela pljačke, otimačine. To mu je smetalo pa se iz bijesa i očaja okomio na institut ne-tajnosti istrage", poručio je Milanović.

Dodao je da premijer želi proganjati novinare i maltretiramo ih se da odaju tko im je rekao "kakvim se prljavštinama, svinjarijama lopovlucima bave ljudi" koji su dio vlasti.

Komentirao je i izbor Ivana Turudića za kandidata za novog šefa DORH-a za kojeg je poručio da ponavlja sve elemente obrazloženja zakona AP, odnosno "ono što Plenković želi čuti", a sam natječaj se nazvao farsom.

"Motivi su interesantni. Pojavljuje se nesretni Turudić, od svih sudaca najmanje određen po svim kriterija političkog morala, baš se na njemu inzistira. On kao papagaj ponavlja sve one elemente obrazloženja tog zloćudnog zakona AP, ono što Plenković želi čuti. Tko se s tim svim srcem slaže, kome sve alveole rade? Turudiću, on bi sve to zabranio, on bi ponovno učinio postupak tajnim. To su barabe i lopovi, a to se ne smije znati. To je meta cijele priče. Svi koji su se stavili na stranu toga, rade protiv hrvatske demokracije", rekao je predsjednik.

Dodao je da on nije jedini koji tako misli i govori, ali da takvom "lopovluku", kojeg ima više nego ikad u našoj povijesti, treba stati na kraj.

"Ono što smo prošli u vrijeme Sanadera, čiji je Turudić bio dečko, možemo se prisjećati kao vrijeme nevinosti u odnosu na ovaj kupleraj koji danas živimo. Koliko je skandala i prljavština samo objavljeno… Hrvate se preparira u poslušne životinje, anestezirane. Tu se pojavljuje tip koji od svih sudaca u Hrvatskoj, kao defekt strši Turudić. On je stranački dečko i to se pokušava prodati kao tip koji će uvesti reda, a zapravo će zaštititi Plenkovića i ekipu. Tome se može samo suprtstaviti samo na sličan način", poručio je.

Turudića je nazvao stranačkim čovjekom koji se deklarirao kao HDZ-ovac. "I nikom ništa. To je kao referenca?", pita se.

Na pitanje je li tu veći problem sam Turudić ili način izbora, Milanović je kao iz topa rekao da je problem Plenković, a da bi svatko bio bolji izbor od Turudića.

"Problem je AP, sve kreće od njega. On treba izvršitelje i našao ga je, a stranka pokorno šuti. Odabrat će tipa koji može raditi što hoće bez da ikome odgovara, da hapsi ili kako voli reći uhićuje, da ljudima uništava ili stvara karijere… Ta vlast se mora dati ispod stola, nema transparentno. Taj čovjek na silu hoće represivnu vlast. AP, gojenac HDZ-a, mu to daje pred očima javnosti koja, nadam se, ne bleji kao ovce", ističe.

Milanović se dotaknuo i slučaja Severine Vučković o kojem javnost bruji već danima, odnosno najnoviju odluku suda da se skrbništvo nad sinom nje i Milana Popovića više ne dijeli među roditeljima.

"Ne ulazim u materiju, ali devet godina to traje, taj dječak je već sijede dobio, vjerojatno je poludio. Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Sad je postupak vraćen na prvu instancu. Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda, on tu ništa ne može, nije nadležan. Možda je Ustav krivo napisan. Ozbiljna tema, ali neće ju čuti od Plenkovića", poručio je Milanović.

Izdvojio je vrijeme i za Plenkovićev nedavni posjet Bosni i Hercegovini tijekom kojeg je premijer izbjegao susret sa Željkom Komšićem, odnosno nije otišao na sastanak s članovima Predsjedništva BIH.

"On želi biti u fotookvirima s tim ljudima. Plenković znajući da mu je domaćim Komšić, najavljuje samo da bi napravio scenu. Pa došao si Komšiću, ja ga srećem po svijetu, ali kad negdje idem, biram gdje ću. Plenković je otišao s namjerom da izazove frku", tvrdi Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović opet napao Plenkovića. 'Problem je u njemu i njegovim patuljcima'. Komentirao i Severinin slučaj