Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je u subotu u povodu proslave Dana pobjede i 28. obljetnice VRO Oluje da bez hrvatske pobjede ne bi bilo Daytonskog mirovnog sporazuma te naglasio da se u Knin ljudi i dalje vraćaju, što je rezultat rada svih Vlada i raspoloženja u hrvatskom narodu.

Predsjednik i vrhovni zapovjednik na početku svečanog govora pozdravio je visoke goste, vojnike, ali i "braću po oružju" iz HVO-a te poručio da takve obljetnice služe da bi se utvrdila istina.

"Istina je voda duboka. Ne vidi je svatko na isti način. Ne vide je jučer u Prijedoru, nažalost. Od svih mjesta, odabrali su Prijedor gdje je ubijeno nekoliko tisuća muslimana i Hrvata 1992. godine i to nije lijepo. Bit ću vrlo blag - to je pogrešno", rekao je Milanović.

Time se osvrnuo na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je izjavio u petak u Prijedoru u Bosni i Hercegovini kako je "Oluja" bila najveće etničko čišćenje u Europi nakon Drugog svjetskog rata, dok je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik tu operaciju nazvao udruženim zločinačkim pothvatom za koji je okrivio Hrvatsku, ali i SAD.

"Pobjeda je bila velika i bila je teška. Kad govorimo o istini, istina treba biti izrečena u cijelosti. Hrvatska pobjeda je omogućila Daytonski mirovni sporazum, ali to je vrlo defenzivna tvrdnja. Nije ga omogućila, nego ga bez nje ne bi bilo", poručio je Milanović.

"Bez poraza tadašnjeg neprijatelja, ne bi bilo ništa od francuskih i britanskih bombardera koji su uzaludno udarali po neprijatelju nekoliko tjedana i nikada ih se ne bi natjeralo za pregovarački stol", dodao je.

Naveo je kako to neki drugi tako ne vide, ali da je njegova dužnost da to cijelo vrijeme ponavlja kako bismo sami sebe više poštivali i utvrdili da i "nismo baš nešto zgriješili, ništa više i ništa manje od običnog čovjeka i od obične zajednice".

Rekao je i da je hrvatski grad Knin nastao u prostoru koji nije "baš najnježniji za život", dodavši kako je ta zemlja za tvrde, teške i hrabre ljude koji su to kroz povijest dokazivali.

Hrvatska je vodila rat inteligentno i lukavo, nikada perfidno

"Hrvatska je rat vodila pametno, ljudi koji su je vodili su bili inteligentni, bili su lukavi kada je trebalo, nikada perfidni. Borili su se sa silom koja je jača od njih", rekao je Milanović.

Naveo je da su naši saveznici i prijatelji, u vrijeme dok se Hrvatska pripremala za završetak rata, pisali planove o tome da Hrvatska bude uređena po planu Z4, a što bi, dodao je, bilo jako loše rješenje.

"Ono nije prihvaćeno samo zato što tadašnji protivnik, pobunjeni Srbi, na to nisu pristali. Na vlastitu katastrofu i štetu", podsjetio je.

Milanović je poručio kako je u ovaj hrvatski kraljevski grad hrvatska vojska ušla kada u njemu više nije bilo nikoga.

"Vrijeđa zdrav razum i samopoštovanje svakog čovjeka, neovisno o vjeri i naciji, kada ti netko kaže da si protjerao toliki broj ljudi, a nije te nitko ni dočekao, ali ljudi se vraćaju od 1995.", rekao je predsjednik.

Naveo je da u Kninu, u kojem je nekad bila velika srpska većina, i danas ima pripadnika srpske nacionalnosti te da su tu jer im "valja i jer im je ovo domovina".

"I to je jedino u Hrvatskoj. I to je posebno i to je iznimka. Nitko se drugdje ne vraća. Jedino u Hrvatsku. To je rezultat rada svih vlada, ali prije svega duha i raspoloženja u hrvatskom društvu i narodu da se preko nekih stvari pređe i da se pruži ruka", poručio je Milanović.

Za kraj je naveo kako bez tradicije ne postojimo te kako su u Kninu da se poklone palim herojima, da istovremeno prenose baklju slobode da se ne zaboravi i da se na temeljima dobre vjere, dobrog raspoloženja i vjere u temeljne ljudske vrijednosti izgradi bolje društvo.

