Ministarstvo znanosti i obrazovanja uvodi novčane kazne za nastavnike. Evo detalja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlučilo je kroz izmjene temeljnog zakona o školstvu uvesti novčane kazne za nastavnike, piše u subotu Jutarnji list.

U nacrtu izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju propisano je čak devet prekršajnih stavki zbog kojih bi se učitelje i nastavnike kažnjavalo iznosom od 200 do 500 eura. Ideja je iznenadila zbornice, a predstavnici sindikata zakonske su izmjene prozvali lovom na vještice.

Najviše ih je zatekao prijedlog o novčanom kažnjavanju učitelja i nastavnika zbog "krivog" ocjenjivanja. U zakonskim izmjenama propisano je, naime, kako radnici školskih ustanova za koje se utvrdi osobna odgovornost mogu biti financijski kažnjeni ako provode nastavu suprotno propisanom kurikulumu, koriste neodobrene udžbenike ili ne poduzmu mjere zaštite prava učenika tako da ne prijave kršenje tih prava nadležnim tijelima.

Do 500 eura kazne dobit će nastavnik i ako ne provodi primjerene programe školovanja i oblike pomoći za učenike s teškoćama u razvoju ili, pak, ako u školi organizira promidžbu koja nije u skladu sa sadržajem obrazovanja. Nastavnici će dobiti po džepu i ako se utvrdi njihova odgovornost zbog neprovođenja mjera sigurnosti na izletima i maturalcima ili ako izreknu pedagoške mjere učenicima protivno Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

U nizu po nastavnike problematičnih prekršajnih stavki jest i ona prema kojoj će financijski odgovarati ako prilikom ocjenjivanja učenika ne postupe u skladu s propisima, odnosno važećim Pravilnikom o vrednovanju.

Za iste prekršaje, pa i još 12 drugih, odgovarat će financijski i školske ustanove. Pritom se kazna za pravne osobe u odnosu na dosad blago povećava s 5000 do 10.000 kuna na 700 do 1500 eura. Staro zakonsko rješenje predviđa novčane kazne za školske ustanove, odnosno odgovorne osobe u školskim ustanovama, a to su ravnatelji.

Umjesto 11 prekršaja koji su podlijegali financijskim kaznama za školske ustanove, sada ih se predlaže 21, od kojih se devet odnosi i na školske ustanove, ali i na radnike za koje se utvrdi osobna odgovornost za određeni prekršaj. Novost je i uvođenje financijskih kazni - od 100 do 500 eura - i za predsjednike i članove školskih odbora u slučaju nezakonitog ponašanja u radu, piše novinarka Jutarnjeg lista Mirela Lilek.

