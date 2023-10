Mladež HDZ-a poručuje Puljku: 'Donesi makar jednu mjeru za pomoć mladim obiteljima u Splitu'

Predsjednik Mladeži splitskog HDZ-a Bruno Stričević pozvao je u nedjelju splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka ​da donese makar jednu​ mjeru koja bi pomogla mladim obiteljima​ u Splitu i pridonijela ​njihovom ostanku​, te da počne raditi na korist mladih.

Iz Mladeži splitskog HDZ-a referirali su se na jučerašnje Puljkove izjave u Rijeci, kada je rekao kako mladi trebaju Hrvatskoj, no da Vlada i HDZ nisu napravili ozbiljnu reformu ili promjenu koja bi privukla mlade da ostanu.

Podsjetili su da je splitski gradonačelnik odbio sve predložene mjere HDZ-ovih gradskim vijećnika za pomoć mladina i mladim obiteljima u Splitu.

Stričević je u priopćenju naveo kako se Puljak, osim otvorenja garaže koja zapravo još nije otvorena, u pauzi međukontinentalnih putovanja, ​konačno sjetio i pitanja mladih.

No, ističe, splitski gradonačelnik nije se sjetio mladih tako što bi prihvatio neku konkretnu mjeru, poput one koju je splitski HDZ predložio, a kojom bi se s 200 eura mjesečno pomoglo mlade obitelji s primanjima manjima od 1.500 eura mjesečno​, već je to, kažu iz Mladeži HDZ-a, 'bahato i s podsmjehom odbacio.

"Nije se sjetio ni poduzeti korake kako bi omogućio gradnju POS stanova za najam, smanjiti stopu poreza na dohodak ili bilo što drugo. Mlade je, kao i brojne druge skupine, samo privremeno iskoristio kako bi optužio nekoga drugoga", dodaje Stričević.

Neka Puljak donese iako jednu mjeru za pomoć mladim obiteljima u Splitu

Vezano za "odlazak mladih iz Hrvatske i navodnog izostanka bilo kakvih reformi, očito ga moramo upoznati s realnošću. Jer povijesno najviša razina zaposlenosti i najniža razina nezaposlenosti mladih, najveći broj studentskih stipendija, poticaja za samozapošljavanje i rješavanje stambenog pitanja mladih su plod kvalitetnog promišljanja i reformi provedenih upravo od ove Vlada RH predvođene premijerom Andrej Plenković​", kažu iz Mladeži splitskog HDZ-a.

Gradonačelniku Puljku poručuju da 'pokuša donijeti iako jednu mjeru koja bi pomogla mladima i mladim obiteljima u Splitu, i pridonijela ostanku mladih u gradu, a tek usporedno s tim neka promišlja o gospodarskim i demografskim mjerama na razini države'.

​"Iako su Puljkove neutažive želje usidrene na Markovom trgu, podsjetili bismo ga da je njegov mandat ipak u Splitu i da je dužan​ konačno početi nešto raditi na korist mladih u Splitu. Vlada RH mu je u ruke dala brojne instrumente, a očito je njemu u svemu najdraži instrument koji se zove ne radi ništa i pritom optužuj HDZ ", naveo je Stričević.

Mladi splitskog HDZ-a Puljku također poručuju da "svoju navodnu privrženost pitanjima mladih, koju je jučer istaknuo (u Rijeci), može konkretno pokazati na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Splita koju inicira HDZ Split​".

POGLEDAJTE VIDEO: Puljak:'Kada sve škole budu u jednoj smjeni tada će sva djeca imati topli obrok'