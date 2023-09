Dino Sušec, mladić iz Zamlake kraj Varaždina, koji je osuđen na 20 dana zatvora jer je razvio ustašku zastavu na Rujevici, na kvalifikacijskoj utakmici između Hrvatske i Latvije, progovorio je za Danas.hr. Poručuje da prijatelji i on nisu znali da je zastava zabranjena. “Došli smo na stadion i pitali zaštitara možemo li unijeti ovu zastavu”, misleći na to da ima prvo bijelo polje. I dodaje “pitali smo trebamo li je razviti, ali nije to tražio”.

Pa nastavlja “ovo nije bila sabotaža, odlučili smo nakon posla otići na utakmicu. Zastava je moja, kupio sam je prije par godina na internetu”.

Dino Sušec nam kaže i da ulaznice za utakmicu nisu imali, no kako je utakmica već počela, zaštitar ih je pustio unutra. Kaže i da su se drugi fotografirali s njihovom zastavom, ali i da je bilo drugih spornih zastava na stadionu.

“Nisam ustaša, žalim zbog ovog što se dogodilo”, dodaje Dino. Na naše pitanje što kaže da će HNS njega i drugu dvojicu prijatelja tužiti ako UEF-a zabrani gledatelje na idućoj utakmici u Osijeku, sliježe ramenima.

