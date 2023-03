U Hrvatskoj vlada nestašica lijeka Ozempic, koji se inače koristi za liječenje dijabetesa, no postao je fenomen na društvenim mrežama koje "gore od savjeta" da se upravo pomoću njega može lako i brzo izgubiti višak kilograma.

Kako su za Danas.hr potvrdili iz jedne privatne ljekarne, lijeka zaista nema i na nove doze čekat će se još nekoliko tjedana.

"Nažalost, sve doze Ozempica nedostupne su. Nove doze dolaze tek krajem ožujka. Ono što smo imali u ljekarni, 'ispucali' smo početkom veljače. To znači da će pacijenti, oni koji lijek zaista trebaju zbog bolesti, najmanje dva mjeseca biti bez svoje terapije. Liječnici su već počeli koristiti druge mogućnosti liječenja zato što Ozempica nema. To su Rybelsus tablete ili Trulicity injekcije", govori nam magistar farmacije u jednoj zagrebačkoj ljekarni.

Kako donosi Jutarnji list, riječ je o lijeku za dijabetes koji ima rezultate i kod onih koji žele smršavjeti, a naših građani po njega u zadnje vrijeme idu u Sloveniju gdje ga još ima.

Razlog je spomenuta nestašica koja je nastala zbog velike popularnosti za lijekom kod pretilih ljudi. U ljekarnama se, kažu sugovornici za Jutarnji list, čak 80 posto lijeka izdavalo na privatni, tzv. bijeli recept.

Rijetko je koji donositelj takvog recepta doista i bio oboljeli od dijabetesa, većinom su ga donosile osobe koje su uz pomoć lijeka željele izgubiti kilograme. Naime, svaki liječnik specijalist, bez obzira na specijalnost, može izdati bijeli recept za praktički bilo koji lijek, bez obzira na to ima li pacijent koji mu se obratio bolest za koju je lijek namijenjen ili ne.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Na osnovu takvog recepta pacijent može kupiti lijek u ljekarni, a mjesečna doza stoji 150 eura. "Istina je da trenutačno vlada nestašica. Prema našim informacijama, tijekom ovog mjeseca trebale bi stići nove količine", kaže predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo.

Fenomen društvenih mreža

Videozapisi s oznakom #Ozempic imaju gotovo 600 milijuna pregleda na TikToku, gdje mnogi korisnici redovito obavještavaju pratitelje o svom mršavljenju. "Moguće je izgubiti 40 kilograma u manje od tri mjeseca zahvaljujući Ozempicu. To je čudo", rekao je francuski tiktoker u objavi u prosincu s gotovo 50.000 pregleda.

Lijek u obliku injekcije danske farmaceutske tvrtke Novo Nordisk prvotno je razvijen i odobren u brojnim zemljama za liječenje dijabetesa tipa 2. Aktivni sastojak lijeka semaglutid veže se na receptore hormona koji kontrolira šećer u krvi, potičući otpuštanje inzulina kada su razine glukoze visoke. Usporava brzinu kojom hrana napušta želudac smanjujući apetit.

Početkom 2021. recenzirano istraživanje pokazalo je da je gotovo tri četvrtine ljudi koji su koristili lijek izgubilo više od 10 posto tjelesne težine. Novo Nordisk je od tada razvio lijek semaglutid s većom dozom pod nazivom Wegovy, posebno za liječenje pretilosti, koji je odobren za upotrebu u Sjedinjenim Državama 2021. te u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu prošle godine. Wegovy još nije na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i nekoliko drugih zemalja, ali Ozempic je dostupan uz normalan recept.

"Nije čarobni lijek"

To je dovelo do povećanja broja ljudi bez dijabetesa koji dobivaju recepte za Ozempic, kao i do krivotvorenja recepata, rekao je Jean-Luc Faillie, specijalist farmakologije na francuskom Sveučilištu Montpellier.

Douglas Twenefour, voditelj skrbi u Diabetes UK-u, rekao je za web stranicu dobrotvorne organizacije da Ozempic "nije lijek za ljude koji nemaju dijabetes ili su u opasnosti od dijabetesa tipa 2". Francusko regulatorno tijelo za lijekove ANSM pozvalo je liječnike da Ozempic propisuju samo za dijabetes. Nije bilo posebno "naglog porasta potrošnje u posljednjim mjesecima", naveo je ANSM dodajući da je bilo "napetosti u opskrbi" diljem svijeta.

Foto: Zganec Rogulja/PIXSELL

Novo Nordisk je rekao za AFP da je "jača potražnja od očekivane" za Ozempicom rezultirala "povremenom dostupnošću i periodičnim nedostatkom zaliha" diljem svijeta. Globalni proizvodni pogoni tvrtke "sada rade 24 sata tijekom sedam dana u tjednu" kako bi se premostio jaz, dodaje se.

Liječnici su izrazili zabrinutost da ljudi s dijabetesom možda neće moći nabaviti semaglutid zbog sve veće potražnje ljudi koji žele smršavjeti. Karine Clement, stručnjakinja za pretilost na francuskom medicinskom istraživačkom institutu INSERM, smatra da je važno da se ljudi strogo pridržavaju preporuka kada Wegovy postane dostupan.

"To nije čarobni lijek", rekla je. "Kao što je uvijek slučaj s pretilošću, ona mora biti popraćena sveobuhvatnim planom liječenja."

Zabrinjavajuće nuspojave

Liječnici su također izrazili zabrinutost zbog nuspojava semaglutida o kojima se premalo raspravlja. "Ni pacijenti ni liječnici koji propisuju lijekove nisu motivirani da prijave nuspojave", rekao je.

Mučnina je najčešća nuspojava lijeka, ali Faillie je rekao da "postoje i rjeđi i ozbiljniji rizici kao što su akutni pankreatitis, koji se može pojaviti čak i pri nižim dozama, žučni poremećaji i rijetki slučajevi teškog zatvora, koji može dovesti do začepljenja crijeva." Također je ukazao na "povećani rizik od raka štitnjače" nakon nekoliko godina liječenja.

Iako su rizici prihvatljivi s obzirom na koristi za osobe s dijabetesom, "još uvijek postoje neizvjesnosti, osobito kod pretilih pacijenata dugoročno", napomenuo je.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

"Ako se koristi za gubitak samo nekoliko kilograma, onda je terapijska korist nikakva", dodao je Faillie. "To bi bilo samo kozmetičko, a rizici ostaju."

U RTL Danas još smo početkom prosinca objavili kako su u ljekarnama već tad primijetili povećan interes za ovim lijekom, da potražnja raste pred ljeta. Tada mu je cijena bila oko 700 kuna na mjesec (nešto manje od 100 eura), sada je očito narasla na 150 eura.

Ovaj lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 daje se u obliku injekcije. U razgovoru s Goranom Miroševićem iz Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC-a Sestre milosrdnice doznali smo da lijek djeluje tako da smanjuje pražnjenje želuca, a djeluje i na centar za apetit. "Djeluje tako da potiče izlučivanje inzulina i tako reguliramo glikemiju", rekla je Gorana Mirošević.

Tada smo dobili i odgovor tvrtke koja je nositelj odobrenja za spomenuti lijek. Rekli su nam da se protive i ne podržavaju upotrebu lijeka izvan indikacija.