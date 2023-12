Moguća poledica na cestama, ponegdje ima i magle. Na pojedinim dionicama i zabrane prometovanja

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, zbog niskih temperatura moguća je poledica, a ponegdje ima i magle, izvijestio je u četvrtak Hrvatski autoklub (HAK).

Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i na put ne kreću bez zimske opreme. Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; državna cesta DC1 Karlovac-Knin-Split; Stara cesta kroz Gorski kotar-DC3; Krčki most; Paški most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila bez odgovarajuće zimske opreme na cestama: DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje; ŽC5203 Srb-Otrić; ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno. Zbog prosvjeda zatvorene su državne ceste (obilazak uz regulaciju prometne policije): DC46 Vinkovci-Tovarnik u mjestu Ilača; DC55 kod graničnog prijelaza Županja; DC515 Našice-Đakovo na ulazu u selo Potnjani kod Đakova.

Usporeno se vozi u zonama radova: na državnoj cesti DC1 kod Tušilovića te dionici Solin-Klis; na državnoj cesti DC3 kod Gornjeg Mrzlog Polja; na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Turnja i u mjestu Mimice kod Omiša; na Jadranskoj aveniji u Zagrebu zbog radova na vijaduktu Sava-Odra. Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Štikovica kod Dubrovnika vozi se jednim trakom, uz regulaciju prometa semaforima.

Zbog radova uz privremenu regulaciju prometa vozi se na državnim cestama: DC8 na dionici Plano-Trogir i DC126 u mjestu Slatine (uz semafore).

Od 7. do 12. prosinca zbog radova bit će zatvorena državna cesta DC225 Zaprešić-Brdovec-GP Harmica u zoni raskrižja državne ceste DC225 (Ulica Pavla Lončara) i Ulice Ante Starčevića.

