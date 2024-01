Okupljanje molitelja nastavlja se i ovoga vikenda, ali po prvi puta i u Rijeci, ispred Katedrale sv. Vida.

"Klečavci" inače mole krunicu za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda te za prestanak bogopsovke, za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu, za svete, autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja, za duše u čistilištu i za osobne nakane.

Uz tridesetak muškaraca našla se i nekolicina žena. Tamo ih je dočekala jaka kiša, pa je neke od članova organizacije "Muževni budite" to obeshrabrilo da kleknu, ali nastavili su moliti stojećke. S druge ih je strane dočekalo četrdesetak prosvjednika koji su skandirali, piše Novi list.

Okupljeni su se naguravali, pa policija od jutra motri događaj u centru grada. Ipak, nema većih incidenata.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović ogradio se od današnjeg skupa. U priopćenju stoji da se skup apsolutna suprotnost svjetonazoru Rijeke.

"Ovaj skup molitelja koji kleče na javnim trgovima ocjenjujemo perfidnim nametanjem nazadnih stavova pod maskom vjere. Od samog naziva inicijative koja okuplja molitelje "Muževni budite“, preko nametanja stava da su muškarci ti koji moraju postati duhovni autoriteti pa sve do prizivanja obraćenja hrvatskog naroda i zagovaranja domovine u kojoj su žene niža bića koja o svom odijevanju i načinu života ne mogu same odlučivati – dakle, sve to suprotno je onome što Rijeka jest. Rijeka je napredan grad, grad ravnopravnosti i ravnopravnih", stoji u Filipovićevu priopćenju.

Inače, ove su se subote molitelji okupili u 13 hrvatskih gradova. U Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Trogiru, Vinkovcima, Zadru i Virovitici.

"Potičemo sve sudionike da prije krunice sudjeluju na svetoj misi i da je prikažu za blagoslov i uspjeh javne molitve krunice. Također potičemo sve sudionike molitve i one koji nisu u mogućnosti sudjelovati da mole za blagoslov i uspjeh javne molitve krunice", objavili su na stranici Muževni budite.

